Lanús le ganó por penales a Mineiro y se coronó campeón de la Sudamericana

Lanús le ganó por penales a Atlético Mineiro por 5-4, en la tanda de penales (empataron 0-0 en los 90') y se quedó con la Sudamericana en Asunción.

Lanús escribió una nueva página gloriosa en su historia al coronarse campeón de la Copa Sudamericana 2025, luego de vencer 5-4 en la tanda de penales a Atlético Mineiro, tras un intenso 0-0 en los 120 minutos disputados en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción. Un partido áspero, cargado de tensión y con escasas situaciones claras terminó inclinándose en la definición desde los doce pasos, donde emergió la figura de Nahuel Losada.

El arquero granate fue determinante: contuvo los remates de Hulk, Gabriel Texeira y Vitor Hugo, transformándose en héroe para un equipo que volvió a saborear la gloria continental después de 12 años. Del lado de Lanús, Carlos Izquierdoz, Sasha Marcich, Dylan Aquino, Agustín Cardozo y Franco Watson acertaron sus ejecuciones, mientras que fallaron Walter Bou y Lautaro Acosta. Para los brasileños, convirtieron Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Everson y Alexsander.

En el desarrollo del juego, Lanús mostró mayor solidez en la etapa inicial, presionando arriba y anulando los intentos por los costados de los extremos rivales. Atlético Mineiro generó la chance más clara del primer tiempo a los 26 minutos, con un tiro libre de Bernard que dio en el palo tras una infracción de Eduardo Salvio. El complemento tuvo otro ritmo: los dirigidos por Jorge Sampaoli asumieron el protagonismo, aunque sin traducir ese dominio en situaciones de riesgo.

Ya en el alargue, con ambos equipos agotados por el calor agobiante de la tarde paraguaya, el trámite se tornó trabado y sin chispa, quedando sentenciada la definición por penales. Allí, Losada agigantó su figura y el equipo de Mauricio Pellegrino gritó campeón.

Lanús alcanzó así su segunda Copa Sudamericana, sumándose a la obtenida en 2013 ante Ponte Preta. Además, significa el tercer título internacional de la institución. Ahora, el Granate deberá cambiar rápidamente el chip: este miércoles recibirá a Tigre en La Fortaleza, a las 21.30, por los octavos de final del Torneo Clausura.

Atlético Mineiro, por su parte, centrará su atención en el Brasileirao, donde marcha undécimo con 42 puntos y buscará reacomodarse en la pelea por ingresar a la Copa Libertadores. Su próximo compromiso será el domingo ante Fortaleza, como visitante, en el estadio Castelao.

Una noche inolvidable en Asunción, marcada por la resistencia, la paciencia y la atajada que vale una copa. Lanús volvió a hacerse gigante.

Formaciones de Lanús y Atlético Mineiro

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina, Ramiro Carrera, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Atlético Mineiro: Everson; Junior Alonso, Vitor Hugo, Ruan, Guilherme Arana, Igor Gomes; Alan Franco, Bernard, Rony, Dudu; Hulk. DT: Jorge Sampaoli.

Penales: Lanús: Convirtieron Carlos Izquierdoz, Sasha Marcich, Dylan Aquino, Agustín Cardozo y Franco Watson. Le contuvieron el remate a Walter Bou y erró Lautaro Acosta.

Atlético Mineiro (Brasil): Convirtieron Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Everson y Alexsander. El arquero Nahuel Losada le contuvo el remate a Hulk, Gabriel Texeira y Vitor Hugo.

Cambios en el segundo tiempo: 33m. Gustavo Scarpa por Bernard (A); 37m. Dylan Aquino por Ramiro Carrera (L); 42m. Alexsander por Alan Franco (A) y Caio Paulista por Guilherme Arana (A).yCnrCg

Cambios en el primer tiempo extra: 3m. Walter Bou por Rodrigo Castillo (L), Franco Watson por Eduardo Salvio (L) y Gabriel Texeira por Dudu (A); 13m. Juan Ramírez por Marcelino Moreno (L) y Armando Méndez por Gonzalo Pérez (L).

Cambios en el segundo tiempo extra: Al inicio. Renzo Saravia por Rony (A); 13m. Lautaro Acosta por Agustín Medina (L).

Estadio: Defensores del Chaco, Asunción, Paraguay.

Árbitro: Piero Maza (Chile).

VAR: Juan Lara (Chile).