Losada tras el título con Lanús: "La remé mucho para estar acá"

Nahuel Losada se refirió al título que logró Lanús en la Copa Sudamericana, donde tuvo una actuación descollante en los 90' y en los penales.

Lanús celebró en Asunción una nueva página gloriosa de su historia tras derrotar por penales 5-4 a Atlético Mineiro y consagrarse campeón de la Copa Sudamericana 2025 y los referentes del plantel , además del héroe de la tanda, Nahuel Losada, dieron sus declaraciones a pura emoción.

La alegría desbordó en el Defensores del Chaco y uno de los protagonistas de la gesta, Nahuel Losada , se emocionó profundamente al recordar su recorrido: “ Una emoción muy grande, estoy feliz, me costó mucho, remé mucho para estar en este momento . En los momentos en los que nadie me daba dos mangos, mirá donde me puso el trabajo ”, expresó el arquero, quien fue héroe al atajar tres penales.

También recordó su paso a préstamo por Unión de Mar del Plata: “Las oportunidades no se me daban y hoy les estoy pagando a los que confiaron en mí”.

Otro de los grandes referentes que dejó su palabra fue Carlos “Cali” Izquierdoz, símbolo del club y primer ejecutante en la tanda decisiva. “Tengo un año más de contrato y quería salir campeón hoy para jugar la Copa Libertadores con este club. Este era el broche de oro para mi carrera”, afirmó, con la emoción a flor de piel.

El defensor, que comenzó en Lanús a los 16 años viviendo en la pensión, subrayó el valor sentimental de este logro: “Arranqué viviendo abajo de las tribunas… volver después de 10 años y conseguir esto es increíble”. Y confirmó su continuidad con un contundente: “Sigo, sí, obvio”.

Laucha Acosta, un título especial en Lanús

Lautaro “Laucha” Acosta, histórico capitán y otro de los emblemas del “Granate”, también dejó reflexiones sinceras tras fallar su penal en la serie. “Soñaba con definir, les dije que me dejen patear el último. Dios tenía otros planes”, comentó el “Laucha”, quien de inmediato remarcó el valor colectivo: “Te salvan los compañeros, por eso es un equipo. Me duele el penal porque les fallé, pero por algo están ellos para bancarme”.

Además, deslizó que podría ser el cierre de su carrera: “Si me retiro, estos serían mis últimos partidos… el broche perfecto”.

El partido, jugado en Asunción con cobertura de la Agencia, terminó 0-0 tras 120 minutos sumamente friccionados, con un Mineiro que dominó el complemento y un Lanús que resistió físicamente hasta llegar a los penales.

Allí, Losada contuvo los remates de Hulk, Gabriel Texeira y Vitor Hugo para que el equipo de Mauricio Pellegrino alcanzara la segunda Sudamericana de su historia, después de la conseguida en 2013. Para Lanús marcaron Izquierdoz, Marcich, Aquino, Cardozo y Watson.

La consagración llega en un momento clave del semestre, ya que el “Granate” deberá recibir a Tigre este miércoles a las 21.30 por los octavos de final del Torneo Clausura.