Barrales, ex-Unión, encendido en la Superliga de Grecia

De esta manera, el exjugador de Huracán, Unión y Banfield alcanzó su quinto gol en el campeonato, luego de siete encuentros disputados, según reflejó el sitio ‘Soccerway’.

En la campaña pasada, también en el mismo equipo, Barrales acumuló 11 conquistas en 24 cotejos.

Además del delantero oriundo de la barriada de Adrogué, en el Asteras Trípolis se alistaron los también argentinos Juan Munafó y Rodrigo Gómez (ex Huracán).

En otro encuentro celebrado hoy, Atromitos, que contó con el ingreso del volante Javier Umbides (ex Defensa y Justicia y All Boys), empató 2-2 con Apollon Smirnis, que tuvo desde el minuto inicial al enganche Israel Coll (ex Ferro y Central Córdoba de Santiago del Estero).

Además, en el clásico de la jornada. Olympiakos, con el ingreso de Maximiliano Lovera (ex Rosario Central), venció por 1-0 a Panathinaikos, que tuvo en sus filas al lateral derecho Facundo Sánchez (ex Estudiantes de La Plata).

Los partidos de mañana serán: AEK Atenas-Larissa, Panaitolikos-Aris Salónica y PAOK Salónica-PAS Giannina.El lunes se completará la jornada con el cruce Volos-OFI Creta.

Principales posiciones: Olympiakos 19 puntos; Aris Salónica 16; PAOK Salónica 15; AEK Atenas 13