Entre martes y miércoles se iniciarán en el Roque Otrino y Cuna de Matadores, las series semifinales, al mejor de tres, del Torneo Apertura nivel A1.
La semana del Apertura viene con el inicio de las semifinales en A1
Se ponen en marcha las semifinales en la zona A1 del Apertura, donde Colón (SF) recibirá a Alma Juniors y Sanjustino hará lo propio ante Gimnasia.
Por Ovación
Asimismo, el jueves se disputarán las revanchas semifinales en A2. Y a la par, varios equipos buscarán cerrar de la mejor manera el primer semestre en las dos zonas.
TORNEO APERTURA 2026 - SEMIFINALES A1 - JUEGO 1
Martes 9 de junio
21.30 Colón (SF) vs. Alma Juniors
Miércoles 10 de junio
21.30 Sanjustino vs. Gimnasia
RONDA DEL 5° AL 11° PUESTO - A1
Martes 9 de junio
21.30 Almagro vs. Unión (SF)
21.30 República del Oeste vs. Banco Provincial
TORNEO APERTURA 2026 - SEMIFINALES A2 - JUEGO 2
Jueves 11 de junio
21.30 Macabi (0) vs. Alumni (1)
21.30 El Quillá (1) vs. Kimberley (0)
TORNEO APERTURA 2026 - A2 - RONDA DEL 5° AL 11° PUESTO
Miércoles 10 de junio
21.30 Regatas (SF) vs. Argentino (Puesto 7)
Jueves 11 de junio
21.30 Regatas Coronda vs. Santa Rosa (Puesto 5)
21.30 Centenario vs. UNL (Puestos 9 al 11)