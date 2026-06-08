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La semana del Apertura viene con el inicio de las semifinales en A1

Se ponen en marcha las semifinales en la zona A1 del Apertura, donde Colón (SF) recibirá a Alma Juniors y Sanjustino hará lo propio ante Gimnasia.

Ovación

Por Ovación

8 de junio 2026 · 13:28hs
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La semana del Apertura viene con el inicio de las semifinales en A1

Entre martes y miércoles se iniciarán en el Roque Otrino y Cuna de Matadores, las series semifinales, al mejor de tres, del Torneo Apertura nivel A1.

Asimismo, el jueves se disputarán las revanchas semifinales en A2. Y a la par, varios equipos buscarán cerrar de la mejor manera el primer semestre en las dos zonas.

TORNEO APERTURA 2026 - SEMIFINALES A1 - JUEGO 1

Martes 9 de junio

21.30 Colón (SF) vs. Alma Juniors

Miércoles 10 de junio

21.30 Sanjustino vs. Gimnasia

RONDA DEL 5° AL 11° PUESTO - A1

Martes 9 de junio

21.30 Almagro vs. Unión (SF)

21.30 República del Oeste vs. Banco Provincial

TORNEO APERTURA 2026 - SEMIFINALES A2 - JUEGO 2

Jueves 11 de junio

21.30 Macabi (0) vs. Alumni (1)

21.30 El Quillá (1) vs. Kimberley (0)

TORNEO APERTURA 2026 - A2 - RONDA DEL 5° AL 11° PUESTO

Miércoles 10 de junio

21.30 Regatas (SF) vs. Argentino (Puesto 7)

Jueves 11 de junio

21.30 Regatas Coronda vs. Santa Rosa (Puesto 5)

21.30 Centenario vs. UNL (Puestos 9 al 11)

Apertura semifinales Sanjustino
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