Battle Casas: "Fue una grata sensación ser elegida la capitana"

El hockey, como tantos deportes, está a la espera de tan solo empezar a entrenar en los sintéticos. Sucede que a partir de la pandemia de coronavirus, el mundo deportivo ingresó en cuarentena a partir de las disposiciones impuestas por las autoridades sanitarias. Igualmente, para que el regreso, que faltaría bastante, se necesita la aprobación de los diferentes protocolos.

Se preparaba para afrontar el Torneo Dos Orillas pero con la mente puesta en la Liga Nacional, pero el Covid-19 paró toda la actividad, tanto en lo que refiere a competencias como entrenamientos en los clubes. Más allá de eso, el conjunto conducido por Ariel Pérez Carli, siguió trabajando con sus jugadoras para mantener grupos, no solo desde lo deportivo, sino también como forma de contención de cada una de ellas.

"Estoy bastante tranquila, estudiando, me quedan tres materias para recibirme de abogada así que le estoy metiendo a ful a eso. También estoy entrenando con los trabajos que nos manda el preparador físico, y también hacemos reuniones por zoom con el equipo, así que siempre estamos conectados con el hockey. La cuarentena fue especial porque pude contar con una enfermedad cuando era más chica y recibí mucho apoyo de mis conocidos y gente que me quiere, eso fue super positivo" le dijo Daniela Battle Casas a UNO Santa Fe.

La flamante capitana del plantel superior de El Quillá contó que "el parate fue muy duro, porque nosotras habíamos hecho una pretemporada bien fuerte, y estábamos muy preparadas para arrancar este torneo y dejarlo todo. Teníamos muchas ansias de que se ponga en marcha, entrenamos toda la semana previa a que se decrete la cuarentena y que no podamos jugar. El sábado jugábamos un partido contra La Salle, justo nos había tocado un partido duro para el inicio. Nos avisan que se suspendía por el momento el viernes a la tarde, así que fue un bajón porque nos preparamos mucho".

"Al principio pensamos que era por un breve lapso de tiempo, pero ahora que se extendió tanto se extraña mucho. Los sábados, encima está soleado, vienen siendo días divinos, y pienso que ganas de estar dentro de una cancha de El Quillá, la cual es hermosa, jugando, y los días de semana entrenando, pero es lo que nos toca vivir, así que lo llevamos adelante con mucha tranquilidad, y paciencia, que es lo que hace falta" señaló la destacada jugadora TIburona.

862020 f2 dani battle casas capitana el quilla hockey.JPG La talentosa jugadora fue elegida como capitana para esta temporada. UNO Santa Fe

Más expresiones

Ante la consulta de que recomendaciones les dieron desde el club, Dani Battle Casas contó que "desde el club nos pidieron que tomemos este momento con mucha tranquilidad, que nos quedemos en casa, y que acatemos todas las indicaciones del gobierno local y nacional. Ahora desde el club se están creando ciertos protocolos para que cuando se vaya reanudando un poco la actividad podamos volver con todas las medidas de seguridad necesarias para que nos cuidemos nosotras y a los demás. Por ejemplo, entrenar de a pocas jugadoras, no tener contacto físico, sino que entrenemos de a seis, remate frente a los arcos, solamente por citarte un ejercicio y no contra uno contra uno, porque ahí si abría un contacto más cercano".

Agregó que "igualmente, no es que nos desligamos completamente de los entrenamientos porque cada una está trabajando en su casa con las indicaciones que nos mandan. Son duros y exigentes los ejercicios, asi que vamos a mantener bastante el nivel que adquirimos en la pretemporada. En lo técnico es medio difícil, porque vivo en un departamento, y no me puedo poner a hacer con una bocha y el palo habilidad y otras cuestiones. Algunas pueden hacer bastantes ejercicios, pero no es lo mismo que en una cancha, lo cual se extraña mucho".

La talentosa jugadora de El Quillá comentó que "la pretemporada fue dura, entrenamos mucho, no paramos nunca. Los entrenamientos desde el primer día fueron muy duros, el preparador físico Ricky no nos dio descanso. La verdad es que veníamos super bien preparadas, y para coronar el verano de entrenamientos y partidos amistosos de alta competencia, jugamos el torneo de la Vendimia a Mendoza, y ahí jugamos contra equipos de muy buen nivel. Fue una gran experiencia, y súper lindo".

862020 f3 dani battle casas capitana el quilla hockey.JPG Battle Casas entrena en su casa y estudia para recibirse de abogada. UNO Santa Fe

Otras definiciones de la flamante capitana

En cuanto al objetivo que tienen cuando se reanude la actividad, la integrante del seleccionado de la Asociación Santafesina explicó que "respecto al Dos Orillas, nuestro objetivo es ganarlo, y por sobre todo que nos vaya bien en los partidos, e ir consolidando sábado a sábado el equipo. Tuvimos bajas, el equipo se desarmó un poco, pero creo que nos estábamos rearmando rápido de nuevo. Entonces por eso es que buscamos primero consolidar el equipo, y posteriormente lo que quieren todos, que es salir campeones. Lo otro es ganar el clasificatorio para la Liga Nacional. No sabemos como va a jugarse ese torneo el año próximo".

Un tema importante en El Quillá fue su designación como capitana del plantel superior, sobre lo que manifestó que "me tomó por sorpresa, fue una grata sensación, ya que no me lo esperaba. Fue de un día para el otro, ya que Luisina Felizia dejó de jugar, entonces nadie sabía bien que iba a asumir ese rol. Cuando el entrenador me comunicó que iba a ser la capitana me puso super feliz. No por mí sino por sentir el apoyo de todas mis compañeras. La verdad tengo una compañeras, que son amigas, que son hermosas personas, que me apoyaron desde el primer momento.

"No nací siendo la capitana, sino que voy a ir aprendiendo con el paso de tiempo como ser mejor o que cosas conviene o no. Me gustaría transmitir valores, especialmente el plantel superior es muy mirado por las categorías inferiores, las nenas más chicas que están en formación, de hockey y humana, entonces me gustaría dar una buena imágen, unidas y con buenos valores" finalizó señalando Dani Battle Casas.