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Belgrano va por un triunfo para escalar más en la zona B ante Gimnasia (LP)

Belgrano y Gimnasia (LP) se enfrentarán, desde las 17.30, en el Estadio Julio César Villagra por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026

26 de abril 2026 · 08:31hs
Belgrano va por un triunfo para escalar más en la zona B ante Gimnasia (LP)

Belgrano y Gimnasia (LP) se enfrentarán este domingo, desde las 17.30, en el Estadio Julio César Villagra por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026. El Pirata va por un triunfo que lo meta en los playoffs, mientras que el Lobo tiene que ganar si quiere depender de sí mismo para jugar los octavos de final.

El conjunto cordobés arrastra una racha irregular con dos triunfos, un par de empates y la misma cantidad de derrotas, siendo su última presentación la igualdad sin goles frente a Barracas Central como visitante. De todos modos, el gran arranque de torneo le permite a Belgrano estar a una victoria de asegurar su lugar entre los 16 mejores equipos del Apertura.

Actualmente, el Pirata marcha quinto en la Zona B con 23 puntos y de ganar este domingo se clasificará a los octavos de final, buscando terminar lo más alto posible el próximo fin de semana ante Sarmiento, por la novena fecha que fue suspendida por el paro general del fútbol argentino. En caso de no ganar, Belgrano volverá a jugar de local contra el Verde y si se impone también se meterá en playoffs.

Por su parte, el Lobo dejó atrás la abrupta salida de Fernando Zaniratto como entrenador y, desde que Ariel Pereyra lo reemplazó, el equipo ganó sus cuatro partidos. Se impuso 2-1 ante Sarmiento y 1-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto por el Apertura, y 4-1 contra Camioneros y 3-0 ante Acassuso por la Copa Argentina, donde ya se encuentra en los octavos de final.

Gimnasia se encuentra octavo en la Zona A con 20 unidades, y al igual que Belgrano, depende de sí mismo para meterse en playoffs. Sin embargo, el Lobo tiene -3 de diferencia de gol y ante un eventual empate en puntos con otro equipo quedará desplazado, y por eso es primordial obtener un buen resultado en Córdoba para sellar su pase a octavos en El Bosque contra Argentinos Juniors.

Probables formaciones de Belgrano y Gimnasia (LP)

Belgrano: Thiago Cardozo; Alexis Maldonado, Lisandro López y Federico Ricca; Alcides Benítez, Adrián Sánchez, Ramiro Hernandes y Adrián Spörle; Franco Vázquez; Lucas Zelarayán y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexís Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

Hora: 17.30.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Facundo Tello.

Estadio: Julio César Villagra.

Belgrano Gimnasia Apertura
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