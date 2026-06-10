Detuvieron a un dirigente peronista en el Puerto de Santa Fe: le secuestraron cocaína y un arma en el marco de una causa por violencia de género

La PDI allanó un complejo en el Puerto de la ciudad y detuvo a C.C. Hallaron alrededor de 60 gramos de cocaína fraccionada y un revólver calibre .38.

Funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia brindaron este miércoles una conferencia de prensa para dar cuenta de un operativo realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) en un complejo ubicado en el Puerto de Santa Fe , que derivó en la detención de C.C. , dirigente político vinculado al peronismo santafesino .

El procedimiento se enmarca en una investigación judicial iniciada a partir de una denuncia por violencia de género . Durante el allanamiento, los agentes secuestraron aproximadamente 60 gramos de cocaína fraccionada para su comercialización , un revólver calibre .38 y otros elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

Una denuncia de violencia de género como punto de partida

"Los allanamientos se realizaron a partir de una denuncia presentada por una mujer mayor de edad que había mantenido una relación con el hombre detenido esta mañana. La víctima habría sufrido distintos episodios de amenazas y otros hechos de violencia desde el año pasado hasta la actualidad", explicó la funcionaria.

El resultado del allanamiento en el complejo portuario superó el marco original de la investigación por violencia de género: además de los elementos vinculados a esa causa, el procedimiento deparó el hallazgo de estupefacientes listos para su venta y un arma de fuego, lo que amplía el espectro judicial del caso.

También se allanó en Arroyo Leyes

En forma simultánea, la PDI llevó a cabo un segundo allanamiento en la localidad de Arroyo Leyes, también en el marco de la misma investigación. Sin embargo, Carrizo precisó que ese procedimiento arrojó hasta el momento un resultado negativo.

Todos los elementos secuestrados durante el operativo en el Puerto quedaron a disposición de la Justicia para su incorporación formal a la causa.