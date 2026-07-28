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Boca evalúa cambiar la localía por el mal estado del césped de La Bombonera

Boca evalúa cambiar su localía para los próximos duelos por el deterioro del césped de La Bombonera, que quedó en evidencia durante la victoria ante O'Higgins

28 de julio 2026 · 19:41hs
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Boca evalúa cambiar la localía por el mal estado del césped de La Bombonera

Boca evalúa cambiar su localía para los próximos partidos por el deterioro del césped de La Bombonera, problema que quedó en evidencia durante la victoria ante O'Higgins por la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026.

La marcada diferencia de color del pasto en el sector próximo a los palcos y a los bancos de suplentes sorprendió tanto a los hinchas presentes como a quienes siguieron el partido por televisión, y reavivó la preocupación por el estado del estadio.

Boca cambiaría de localía

La dirigencia, encabezada por Juan Román Riquelme, realizará una nueva evaluación del terreno en las próximas horas para definir si el campo estará en condiciones de afrontar los compromisos programados para el miércoles 5 de agosto frente a Estudiantes y el domingo 9 ante Vélez.

Si no se constata una mejora suficiente, Boca baraja la posibilidad de trasladar ambos encuentros a otro estadio mientras avanza la recuperación del césped. El problema se originó durante el receso por el Mundial, cuando el club inició un proceso de mantenimiento con maquinaria pesada para mejorar el suelo antes de realizar una nueva resiembra.

Sin embargo, las condiciones climáticas retrasaron el crecimiento del pasto, especialmente en el sector lindero a los palcos, una zona que recibe menos luz solar y requiere un tratamiento más complejo.

Las deficiencias del terreno también influyeron en el desarrollo del partido ante O'Higgins, ya que, a medida que avanzó el encuentro, aparecieron numerosos pozos que dificultaron la circulación de la pelota, la conducción y los pases al ras, lo que dejó en evidencia que el césped no estaba en condiciones óptimas.

Por el momento no existe una decisión definitiva ni un estadio alternativo definido y, en caso de concretarse la mudanza, sería la primera desde febrero de 2024, cuando Boca recibió a Sarmiento en el Nuevo Gasómetro por un inconveniente similar con el campo de juego. Sin embargo, la determinación deberá tomarse en los próximos días debido a la cercanía del compromiso frente a Estudiantes.

Boca La Bombonera césped
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