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Boca preguntó condiciones por un delantero de Tigre

Boca preguntó condiciones por el 9 de Tigre, David Romero, ante la intención de reforzar el ataque durante el actual mercado de pases y debido a las bajas

22 de julio 2026 · 11:24hs
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Boca preguntó condiciones por un delantero de Tigre

Boca preguntó condiciones para incorporar a David Romero, delantero de Tigre, ante la intención de reforzar el ataque durante el actual mercado de pases y debido a las bajas que atraviesa el plantel.

Boca va por David Romero

La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme inició conversaciones para conocer la situación contractual y las pretensiones económicas por el atacante correntino, quien se convirtió en una de las alternativas analizadas para sumar competencia en la ofensiva.

Romero se encuentra a préstamo en Tigre desde Talleres y el club de Victoria posee una opción de compra por un porcentaje de su pase. El delantero tuvo una rápida adaptación en el Matador y terminó de consolidarse durante la última temporada, pese a haber atravesado algunos inconvenientes físicos. En 2025 convirtió cinco goles en 21 encuentros y fue importante en la clasificación de Tigre a los cuartos de final del Torneo Clausura, con un tanto frente a Lanús en los octavos.

Además, Romero comenzó a conformar una sociedad ofensiva con Ignacio Russo, dupla que se mantuvo durante el inicio del segundo semestre y despertó el interés de varios equipos.

El atacante también cuenta con propuestas procedentes de Arabia Saudita e Italia, una situación que podría elevar las exigencias económicas y complicar las posibilidades de Boca.

La búsqueda de un centrodelantero se aceleró luego de la lesión de Adam Bareiro, por lo que la conducción deportiva evalúa diferentes nombres para ampliar las opciones del entrenador. Romero aparece entre los principales candidatos, aunque hasta el momento Boca solamente pidió condiciones y todavía no presentó una oferta formal por su pase.

Las próximas horas serán importantes para determinar si el interés avanza hacia una negociación concreta o si el club de La Ribera decide dirigir sus esfuerzos hacia otra de las alternativas que tiene en carpeta.

Boca Tigre Romero
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