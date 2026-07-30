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Pese a las deudas, San Lorenzo sigue sumando refuerzos para el Clausura

San Lorenzo cerró al defensor Emiliano Amor, mientras espera oficializar en las próximas horas la llegada del colombiano Danilo Arboleda

30 de julio 2026 · 17:11hs
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Pese a las deudas, San Lorenzo sigue sumando refuerzos para el Clausura

San Lorenzo continúa reforzando su plantel para el Clausura y cerró al defensor Emiliano Amor, mientras espera oficializar la llegada del colombiano Danilo Arboleda. Además, la dirigencia tiene muy avanzada la negociación por el volante Martín Río, quien arribaría desde Talleres a préstamo por 18 meses.

Más caras nuevas en San Lorenzo

En paralelo, el club también confirmó la salida del delantero Gregorio Rodríguez, que continuará su carrera en el fútbol griego. La principal novedad es la contratación de Amor, ya que el defensor central de 31 años firmó contrato hasta diciembre de 2027, llegó con el pase en su poder y ya se entrena bajo las órdenes de Néstor Gorosito.

Su incorporación concretó una negociación que había quedado trunca en enero de 2025, cuando todo estaba acordado para su llegada, pero decidió permanecer en Colo-Colo tras la apertura de un cupo de extranjeros en el club chileno.

Luego de finalizar su etapa en Chile, jugó en Defensa y Justicia, donde disputó 16 partidos, convirtió un gol y quedó en libertad de acción. Amor expresó su entusiasmo por sumarse al Ciclón y recordó el ambiente que vivió como visitante en el Nuevo Gasómetro: "Cuando vine a jugar de visitante me encantó el marco. Ni me imagino lo que debe ser jugar con toda esa gente en apoyo constante", aseguró el defensor.

A la espera de la oficialización, Danilo Arboleda será la otra incorporación para la defensa azulgrana debido a que el colombiano de 31 años, procedente de Banfield, superó la revisión médica y firmará su contrato en las próximas horas para incorporarse a los entrenamientos en Ciudad Deportiva.

Durante la temporada disputó 18 encuentros: 14 por el Torneo Apertura, dos por el Clausura y dos por la Copa Argentina, competencia en la que además registró una asistencia.

Con estas dos incorporaciones, Gorosito suma experiencia para rearmar una defensa que sufrió la salida de Jhohan Romaña.

Amor llega tras disputar 15 partidos y convertir un gol en el Torneo Apertura, además de un encuentro por la Copa Argentina, mientras que Arboleda arriba con continuidad y ritmo de competencia tras ser una pieza importante en Banfield.

El mercado de pases azulgrana podría sumar otra cara nueva en los próximos días porque San Lorenzo mantiene negociaciones muy avanzadas por Martín Río, volante de Talleres, quien llegaría cedido por 18 meses con una opción de compra y, de no surgir contratiempos, la operación quedaría cerrada en breve.

Mientras incorpora futbolistas, el club también registra una baja: Gregorio Rodríguez acordó rescindir su contrato y continuará su carrera en Levadiakos de Grecia, cedido por 12 meses desde Melgar, dueño de su pase.

El delantero de 26 años deja Boedo después de seis meses, con un balance de 17 partidos y dos goles, y su última actuación fue en el triunfo frente a Gimnasia de Mendoza, donde ingresó en el segundo tiempo y asistió a Rodrigo Auzmendi para el gol de la victoria.

San Lorenzo clausura amor
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