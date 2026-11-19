Durante la jornada del martes, las cuadrillas municipales asistieron a distintos barrios afectados por caídas de árboles, postes o problemas tras la tormenta

Por la tormenta del lunes se realizaron operativos especiales de limpieza en Baigorria y VGG

Desde la madrugada del martes las áreas operativas de los municipios de Granadero Baigorria y Villa Gobernador Gálvez trabajaron en distintos puntos de ambas ciudades en respuesta a los daños ocasionados por la tormenta que afectó a la región en la noche del lunes y primeras horas del martes con ráfagas de viento que superaron los 90 km/h.

Los equipos municipales resolvieron decenas de reclamos durante las primeras horas de la mañana y continuaron abordando de manera prioritaria las situaciones de mayor riesgo durante la jornada. Las cuadrillas concentraron sus tareas en el despeje de calles, la remoción de árboles de gran porte que cayeron o quedaron apoyados sobre viviendas y vehículos, y la intervención preventiva sobre cables desprendidos. A pesar de la severidad del fenómeno, no se registraron personas heridas en Granadero Baigorria.

Situación en Granadero Baigorria

Al respecto, Marina Prado, responsable de Defensa Civil de Baigorria, destacó: "Desde la madrugada estamos desplegados en distintos puntos críticos de la ciudad coordinando las tareas de despeje y mitigación de riesgos junto a todas las áreas operativas. Pedimos a los vecinos máxima prudencia al transitar y que eviten por completo acercarse a zonas con cables caídos o árboles afectados mientras las cuadrillas finalizan las tareas de normalización".

Trabajos en Villa Gobernador Gálvez

De acuerdo al informe de la secretaría de Servicios y Espacios Públicos de VGG, hubo muchas intervenciones por problemas con el arbolado público por ramas desprendidas y gajos en situación de riesgo, y otras por la caída total de árboles de distintos tamaños. Además, se detectó una columna caída.

Los equipos técnicos y operativos municipales trabajaron en los sectores afectados, realizando tareas para retirar ramas, despejar calzadas y liberar espacios públicos, con el objetivo de garantizar la circulación y prevenir nuevos inconvenientes.