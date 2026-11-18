Un relevamiento de los últimos cuatro años ubica al entrenador sabalero como el de mejor promedio de puntos por partido entre los técnicos con al menos 100 encuentros.

Iván Delfino aparece al frente de una estadística que destaca su trayectoria reciente en la Primera Nacional. Un relevamiento de los entrenadores que dirigieron entre 2023 y 2026 lo ubica como el de mayor promedio de puntos por encuentro. El actual conductor de Colón supera a otros nombres importantes de la categoría, aunque los números todavía están sujetos a revisión.

Los números que colocan a Iván Delfino por encima del resto

El entrenador sabalero encabeza una clasificación elaborada a partir del rendimiento de los directores técnicos que acumularon al menos 100 partidos en la segunda categoría del fútbol argentino durante las últimas cuatro temporadas.

Delfino registra un promedio de 1,75 puntos por encuentro, producto de 198 unidades calculadas en 113 presentaciones, una cifra que lo posiciona por encima de los otros doce entrenadores incluidos en el relevamiento.

El dato adquiere mayor relevancia al compararlo con Ezequiel Medrán, quien también reúne 198 puntos, pero necesitó 125 encuentros para alcanzar esa cantidad. Esa diferencia de doce partidos explica por qué Delfino aparece mejor ubicado.

El segundo lugar corresponde a Luis García, con 1,62 puntos por partido, mientras que Medrán completa el podio con 1,58.

Así quedó conformado el ranking de entrenadores de la Primera Nacional entre 2023 y 2026:

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El listado refleja una particularidad: Delfino no es el entrenador que más puntos acumuló, pero sí el que consiguió el mejor rendimiento proporcional a la cantidad de partidos dirigidos.

Cómo se elaboró el ranking y qué lugar ocupan los otros entrenadores

Entre los nombres destacados aparece Luis García, quien lidera la clasificación en puntos acumulados, con 224 unidades en 138 encuentros.

Su recorrido durante el período analizado comprende experiencias en Deportivo Maipú, Atlanta, Nueva Chicago y Deportivo Madryn, con un promedio general de 1,62.

Por su parte, Walter Otta es el técnico con mayor cantidad de presentaciones dentro del relevamiento. Dirigió 148 partidos y sumó 220 puntos calculados, con una media de 1,49 por encuentro.

Para establecer las posiciones, se tomaron los resultados obtenidos en la Primera Nacional entre 2023 y 2026, incluyendo tanto la fase regular como los encuentros del Reducido.

El sistema asigna tres puntos por victoria y uno por empate, y posteriormente divide las unidades acumuladas por la cantidad total de partidos dirigidos.

En el caso de los cruces eliminatorios, se utilizan puntos equivalentes para permitir la comparación estadística, aunque estos no representan necesariamente unidades oficiales de una tabla de posiciones.

También es importante señalar que el relevamiento contempla exclusivamente a los entrenadores con un mínimo de 100 encuentros durante el período establecido.

Las cifras corresponden a una versión preliminar y podrían modificarse, ya que todavía se encuentran en revisión las cantidades de partidos y su atribución a cada director técnico.

Más allá de esa aclaración, el registro ofrece una perspectiva interesante sobre la regularidad de los entrenadores de la categoría.

En el caso de Colón, la estadística pone en primer plano a Delfino, quien aparece encabezando una clasificación que reúne a varios de los técnicos con mayor recorrido reciente en la Primera Nacional.

Su promedio de 1,75 puntos por partido lo coloca, por ahora, en el primer puesto de un ranking que destaca la eficacia de sus resultados entre 2023 y 2026.