Los referentes de Colón reunieron al plantel y propusieron que todos los futbolistas paguen el bono de $10.000 dispuesto por la dirigencia para acompañar al club y sus socios.

En medio de la expectativa por el trascendental encuentro frente a Deportivo Morón, el plantel de Colón protagonizó una iniciativa que va más allá de lo deportivo. Los principales referentes del equipo organizaron una reunión y acordaron que todos los futbolistas colaboren económicamente con la institución mediante el pago del bono establecido por la Comisión Directiva para los socios sabaleros.

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Los referentes de Colón impulsaron una iniciativa para ayudar al club

Mientras el equipo dirigido por Iván Delfino continúa con su preparación para afrontar un nuevo compromiso decisivo en la lucha por el ascenso, puertas adentro del vestuario surgió una propuesta que refleja el compromiso de los jugadores con la institución.

Los referentes del plantel profesional encabezaron una reunión con sus compañeros para impulsar el pago del bono de $10.000 que la dirigencia estableció para el encuentro frente a Deportivo Morón.

La intención es que todos los integrantes del grupo realicen el aporte con dinero propio, sumándose al esfuerzo económico que también se les solicita a los socios y simpatizantes del club.

La iniciativa nació dentro del propio vestuario, con los futbolistas de mayor experiencia como impulsores de una decisión que busca acompañar a Colón en un momento importante tanto en lo deportivo como en lo institucional.

Más allá de la suma económica, el gesto tiene un significado especial: los jugadores decidieron involucrarse directamente y demostrar que también están dispuestos a colaborar con el presente de la entidad.

De esta manera, el plantel no solamente asume la responsabilidad de conseguir resultados dentro de la cancha, sino que también busca aportar su granito de arena fuera de ella.

Un plantel comprometido en la previa de una nueva final por el ascenso

La determinación de los futbolistas llega en un contexto de enorme expectativa para el mundo sabalero, que tiene por delante un enfrentamiento determinante frente a Deportivo Morón en su camino hacia el objetivo de regresar a Primera División.

En ese escenario, la Comisión Directiva dispuso un bono de $10.000 para los socios, una medida destinada a generar ingresos adicionales para la institución.

Lejos de mantenerse al margen, los integrantes del plantel profesional decidieron acompañar la iniciativa y contribuir con el mismo aporte solicitado a los hinchas.

El gesto también representa una señal de unidad entre los jugadores, la dirigencia y los socios, tres sectores que comparten la ilusión de alcanzar el ascenso.

Mientras los simpatizantes se preparan para acompañar al equipo en una instancia decisiva, el vestuario sabalero busca demostrar que el compromiso con Colón no termina cuando finalizan los entrenamientos o los partidos.

La propuesta impulsada por los referentes deja un mensaje claro: en un momento en el que el club necesita del acompañamiento de todos, los futbolistas también quieren estar presentes y colaborar.

Con el objetivo deportivo cada vez más cerca de su definición, Colón suma así un gesto de pertenencia que trasciende el resultado del próximo encuentro y pone de manifiesto la voluntad del plantel de contribuir con la institución.