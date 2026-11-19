Las tormentas dejaron destrozos en infraestructura, espacios públicos, instituciones y casas: las localidades continúan la asistencia a vecinos afectados

En localidades del departamento San Martín afectadas por los temporales efectuaron recorridas territoriales

Tras los fenómenos climáticos registrados el viernes y el lunes, que provocaron importantes destrozos en distintas localidades del departamento San Martín , el senador provincial Esteban Motta recorrió Cañada Rosquín, El Trébol y Landeta , las localidades más afectadas para conocer de primera mano la situación y acompañar las tareas de recuperación.

Durante las visitas, el legislador mantuvo encuentros con funcionarios locales, recorrió sectores afectados, visitó instituciones y dialogó con familias que sufrieron las consecuencias de las fuertes tormentas. El objetivo fue relevar los daños, conocer las necesidades más urgentes y coordinar los trabajos necesarios para avanzar en la recuperación de cada lugar.

Recorridas en las localidades

“Recorrimos Cañada Rosquín, El Trébol y Landeta, donde la tormenta dejó destrozos, para hacer un relevamiento de la situación y definir los trabajos necesarios para retornar a la normalidad”, expresó Motta.

Los episodios climáticos dejaron distintos tipos de daños en la infraestructura, espacios públicos, instituciones y viviendas, por lo que las localidades continúan con tareas de limpieza, reparación y asistencia a los vecinos afectados.

En ese sentido, el senador remarcó el alcance territorial del acompañamiento: “Nuestro compromiso es con cada vecino del departamento, con cada localidad y cada rincón”.

La recorrida permitió tomar contacto con las distintas realidades y avanzar en la identificación de las necesidades para acompañar a las comunidades en el proceso de volver a la normalidad.