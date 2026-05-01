Capibaras afronta un duro examen ante Pampas en el Hipódromo de Rosario

En un cotejo válido por la 10° fecha del Súper Rugby Américas, Capibaras XV, la franquicia litoraleña, será anfitriona de Pampas XV, en el Hipódromo de Rosario

Con el partido entre Capibaras y Pampas se abre la fecha 10 del SRA.

La décima fecha del Súper Rugby Américas abre el telón con un partido inédito. Si bien Pampas y Capibaras XV ya se enfrentaron en la primera rueda del certamen continental, será la primera vez en la historia que lo harán en Rosario. La cita está pactada para este viernes 1° de mayo desde las 17 en el Hipódromo de la ya mencionada ciudad santafesina. El referee del partido será el bonaerense Pablo Deluca, mientras que el paraguayo Sergio Alvarenga y el rosarino Tomás Ninci serán sus asistentes. El duelo será transmitido por ESPN y Disney+.

La semana fue más corta que lo habitual para Capibaras XV, que jugó el último domingo y este jueves realizó el tradicional Captain Run, esa última práctica antes de un partido donde se ajustan los últimos detalles, en este caso para enfrentar a Pampas, por la décima fecha del Súper Rugby Américas. El partido entre la franquicia litoraleña y la de la UAR se jugará este viernes a las 17 en la cancha del Hipódromo Independencia con el incentivo de que el equipo ganador se quedará con la Copa La Segunda y el mejor jugador del encuentro con el trofeo Diario La Capital.

En el conjunto dirigido por Nicolás Galatro en los forwards, regresarán a la titularidad Diego Correa, Lucas Bur e Ignacio Gandini, mientras que entre los tres cuartos reaparecerá Alejo Sugasti como medioscrum y Guido Chesini como centro, conservando el resto de la línea que viene desarrollando buenas actuaciones, como Bautista Estellés y Franco Rossetto.

El equipo dirigido por Juan Manuel Leguizamón realizará tres cambios en la formación titular en relación al último encuentro. En cuanto a los forwards, reaparecerá Juan Penocuos en la tercera línea, mientras que en los backs, Jerónimo Ulloa estará en el quince titular tras la salida de Santiago Cordero y Estanislao Renthel utilizará la N°10 en lugar de Bautista Farisé, quién estará como reserva. Vale destacar que habrá un posible debut en la franquicia de Buenos Aires, ya que Santos Cayol, sin minutos en la temporada, estará en el banco de los suplentes.

Formaciones

Capibaras: Diego Correa, Martín Vaca y Enzo Avaca; Lorenzo Colidio y Lucas Bur; Ignacio Gandini (capitán), Felipe Villagrán y Manuel Bernstein; Alejo Sugasti y Juan Bautista Baronio; Gino Dicapua, Guido Chesini, Bautista Estellés, Lautaro Cipriani y Franco Rossetto. En el banco de suplentes estarán a disposición: Bernardo Lis, Juan Ignacio Rodríguez, Ignacio Orsetti, Franco Benítez, Bautista Grenón, Juan Lovell, Bruno Heit e Ignacio Dogliani.

Pampas formará con: Matías Medrano, Ignacio Bottazzini y Marcos Camerlinckx; Rodrigo Fernández Criado y Marcelo Toledo; Juan Penoucos, Faustino Santarelli y Juan Pedro Bernasconi; Lucas Marguery (capitán9) y Estanislao Renthel; Jerónimo Ulloa, Felipe Ledesma, Agustín Fraga, Santiago Pernas y Tobías Wade. En el banco de los relevos se ubicarán: Francisco Lusarreta, Nahuel Zunini, Ramiro Berardi Calvo, Santos Cayol, Lucas Moresco, Alejo Lavayén, Bautista Farisé y Alfonso Latorre.

image El cotejo entre la franquicia de Litoral y la de Buenos Aires se juega este viernes 1º de mayo.

El otro cotejo que se jugará este viernes 1º de mayo será el que sostendrán en el Héroes de Curupayty Yacare XV y Cobras Brasil. El horario de inicio previsto para este encuentro es a las 20 (ESPN 3).

El sábado, en tanto, se jugarán los dos partidos restantes de la 10ª fecha. El primero de los dos será el que tendrá como contrincantes a Selknam y Peñarol, desde las 15 (ESPN).

Mientras que en el cierre de la jornada, Dogos XV se medirá con Tarucas en la sede de Córdoba Athletic, a partir de las 20 (ESPN 2). La franquicia cordobesa buscará sostener el invicto en su reducto y el nivel de juego desplegado en gran parte del partido ante Pampas. Tarucas, por su parte, tendrá que buscar un triunfo que le permita mantenerse cerca de la zona de clasificación a semifinales.

Programación fecha 10

Viernes 1° de Mayo:

17, Capibaras vs. Pampas (Pablo Deluca) en Rosario

20, Yacaré vs. Cobras (Damián Schneider) en Asunción

Sábado 2 de Mayo:

15, Selknam vs. Peñarol (Federico Longobardi) en Santiago

20, Dogos vs. Tarucas (Simón Larrubia) en Córdoba.

-Posiciones: Dogos XV y Pampas XV 37; Capibaras XV 31; Selknam de Chile 26, Tarucas 23, Peñarol de Uruguay 21, Yacaré XV 11, Cobras de Brasil 7.