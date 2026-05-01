Uno Santa Fe | Ovación | Apertura

Torneo Apertura A1: Alma Juniors y Sanjustino comparten la cima

Alma Juniors y Sanjustino vencieron a Gimnasia y Banco Provincial, respectivamente, para cortare en la cima, tras la fecha 8 del Apertura.

Ovación

Por Ovación

1 de mayo 2026 · 08:55hs
Torneo Apertura A1: Alma Juniors y Sanjustino comparten la cima

Prensa ASB

Con las victorias de Alma Juniors, Almagro y Sanjustino se completó la Fecha 8 del Torneo Apertura en el nivel A1. Los esperancinos de Sebastián Puñet y el Matador de Renzo Giunta quedaron en el peldaño superior de la tabla valorativa.

TORNEO APERTURA A1 – FECHA 8

MARTES 28 DE ABRIL

CUST A 84 (Mauricio Bigliani 23) - República del Oeste 82 (Guido Baldani 23)

MIÉRCOLES 29 DE ABRIL

Rivadavia Juniors 86 (Agustín Masino 17) - Colón (SF) 94 (Bautista Fernández 26)

JUEVES 30 DE ABRIL

Unión (SF) 69 (Pablo Spies 21) - Almagro 77 (Matías Felcaro 28)

Banco Provincial 75 (Alejo Suñe 16) - Sanjustino 84 (Leonardo Strack 29)

Alma Juniors 72 (Mariano Maine 20) - Gimnasia 63 (Iñaki Uriona 18)

Libre: Colón (SJ)

TABLA DE POSICIONES

Sanjustino y Alma Juniors 12 (5-2); Colón (SF) 11 (5-1); Unión (SF), Colón (SJ) y Rivadavia 11 (4-3); Almagro y República del Oeste 10 (3-4); Gimnasia 9 (3-3); CUST A 9 (1-7) y Banco Provincial 8 (1-6)

Apertura Alma Juniors Sanjustino
Noticias relacionadas
colon derroto a rivadavia y es puntero con mejor record en la a1 del apertura

Colón derrotó a Rivadavia y es puntero con mejor récord en la A1 del Apertura

apertura a1: triunfos de cust a y union (sf)

Apertura A1: triunfos de CUST A y Unión (SF)

torneo apertura: que tiene que pasar para que racing pueda clasificarse a los playoffs

Torneo Apertura: qué tiene que pasar para que Racing pueda clasificarse a los playoffs

union ya tiene dia y hora para jugarse todo ante talleres en el 15 de abril

Unión ya tiene día y hora para jugarse todo ante Talleres en el 15 de Abril

Lo último

Las empleadas domésticas tendrán un incremento de 6,3% en los los salarios repartidos en cuatro meses

Las empleadas domésticas tendrán un incremento de 6,3% en los los salarios repartidos en cuatro meses

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Colón tiene en Federico Rasmussen al abanderado de la regularidad

Colón tiene en Federico Rasmussen al abanderado de la regularidad

Último Momento
Las empleadas domésticas tendrán un incremento de 6,3% en los los salarios repartidos en cuatro meses

Las empleadas domésticas tendrán un incremento de 6,3% en los los salarios repartidos en cuatro meses

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Colón tiene en Federico Rasmussen al abanderado de la regularidad

Colón tiene en Federico Rasmussen al abanderado de la regularidad

Tarragona, al límite: juega una final con la soga de las amarillas

Tarragona, al límite: juega una final con la soga de las amarillas

Agenda Santa Fe: paseos y festivales para disfrutar el fin de semana en la ciudad

Agenda Santa Fe: paseos y festivales para disfrutar el fin de semana en la ciudad

Ovación
Cuando la pelota une: Lértora y Tarragona protagonizaron un gesto solidario en barrio Pompeya

Cuando la pelota une: Lértora y Tarragona protagonizaron un gesto solidario en barrio Pompeya

Capibaras afronta un duro examen ante Pampas en el Hipódromo de Rosario

Capibaras afronta un duro examen ante Pampas en el Hipódromo de Rosario

Colón tiene en Federico Rasmussen al abanderado de la regularidad

Colón tiene en Federico Rasmussen al abanderado de la regularidad

Llega el turno de la cuarta fecha en el Regional del Litoral

Llega el turno de la cuarta fecha en el Regional del Litoral

Senna, presente en cada curva: a 32 años de su partida, la Fórmula 1 mantiene vivo su legado

Senna, presente en cada curva: a 32 años de su partida, la Fórmula 1 mantiene vivo su legado

Policiales
Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Escenario
Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Estrenaron el videoclip Carta abierta al río Salado con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

Estrenaron el videoclip "Carta abierta al río Salado" con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo