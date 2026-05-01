Torneo Apertura A1: Alma Juniors y Sanjustino comparten la cima

Alma Juniors y Sanjustino vencieron a Gimnasia y Banco Provincial, respectivamente, para cortare en la cima, tras la fecha 8 del Apertura.

Con las victorias de Alma Juniors, Almagro y Sanjustino se completó la Fecha 8 del Torneo Apertura en el nivel A1. Los esperancinos de Sebastián Puñet y el Matador de Renzo Giunta quedaron en el peldaño superior de la tabla valorativa.