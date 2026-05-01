Con las victorias de Alma Juniors, Almagro y Sanjustino se completó la Fecha 8 del Torneo Apertura en el nivel A1. Los esperancinos de Sebastián Puñet y el Matador de Renzo Giunta quedaron en el peldaño superior de la tabla valorativa.
Torneo Apertura A1: Alma Juniors y Sanjustino comparten la cima
Alma Juniors y Sanjustino vencieron a Gimnasia y Banco Provincial, respectivamente, para cortare en la cima, tras la fecha 8 del Apertura.
Por Ovación
TORNEO APERTURA A1 – FECHA 8
MARTES 28 DE ABRIL
CUST A 84 (Mauricio Bigliani 23) - República del Oeste 82 (Guido Baldani 23)
MIÉRCOLES 29 DE ABRIL
Rivadavia Juniors 86 (Agustín Masino 17) - Colón (SF) 94 (Bautista Fernández 26)
JUEVES 30 DE ABRIL
Unión (SF) 69 (Pablo Spies 21) - Almagro 77 (Matías Felcaro 28)
Banco Provincial 75 (Alejo Suñe 16) - Sanjustino 84 (Leonardo Strack 29)
Alma Juniors 72 (Mariano Maine 20) - Gimnasia 63 (Iñaki Uriona 18)
Libre: Colón (SJ)
TABLA DE POSICIONES
Sanjustino y Alma Juniors 12 (5-2); Colón (SF) 11 (5-1); Unión (SF), Colón (SJ) y Rivadavia 11 (4-3); Almagro y República del Oeste 10 (3-4); Gimnasia 9 (3-3); CUST A 9 (1-7) y Banco Provincial 8 (1-6)