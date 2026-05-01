Tevez afina detalles en Talleres para una visita decisiva a Santa Fe

Talleres ultima la preparación para enfrentar a Unión este sábado a las 18.45 en el 15 de Abril, con la mira puesta en asegurar su lugar entre los cuatro mejores de la Zona A.

Talleres de Córdoba encara un compromiso determinante frente a Unión de Santa Fe, en un tramo del torneo donde cada punto empieza a tener peso decisivo. El conjunto albiazul sabe que un triunfo le permitiría sellar su clasificación entre los primeros cuatro y garantizar la localía en los octavos de final.

El encuentro se disputará en el estadio 15 de Abril, un escenario siempre exigente, donde el equipo deberá responder en un contexto de alta presión.

Tevez y un armado condicionado en Talleres

El entrenador Carlos Tevez trabaja con varias situaciones abiertas, principalmente por cuestiones físicas que afectan la conformación del equipo.

Diego Valoyes continúa con molestias en el aductor tras haber salido en el entretiempo del último partido, mientras que Bruno Barticciotto arrastra una dolencia muscular que vuelve a poner en duda su disponibilidad.

A su vez, Santiago Fernández también encendió señales de alerta durante la semana, aunque su situación sería menos comprometida y podría integrar la delegación.

Opciones que ganan terreno

Más allá de los interrogantes, el DT analiza alternativas que dejaron buenas sensaciones en el último encuentro. Valentín Depietri aparece como una de las cartas para el ataque, ya recuperado desde lo físico, mientras que José Luis Palomino también suma puntos tras su ingreso desde el banco.

Otra variante que se mantiene en evaluación es Giovanni Baroni, quien volvió tras su participación con la selección argentina Sub 17 y podría meterse en la consideración.

Una visita que puede marcar el rumbo

Talleres llega a Santa Fe con la posibilidad de depender de sí mismo para cumplir su objetivo. La ecuación es simple: sumar de a tres para no mirar otros resultados y asegurarse una posición privilegiada en la tabla.

Además, la chance de definir como local en el Estadio Mario Alberto Kempes representa un incentivo adicional en la planificación del equipo.

Decisiones hasta último momento

Con varios nombres bajo evaluación y alternativas en análisis, Tevez definirá la formación en las horas previas al encuentro. El contexto no deja margen para errores y cada detalle puede inclinar la balanza.

Talleres se prepara así para un partido que no solo pone en juego puntos, sino también gran parte de sus aspiraciones en el campeonato.

Fuente: La Voz