En menos de 4 meses en la provincia de Santa Fe ya llovió más que en un año normal

Tras las intensas lluvias registradas en abril , la Provincia informó que en muchas localidades santafesinas ya se registran valores acumulados de precipitaciones que superan la media anual, afectando principalmente a los departamentos Vera, San Justo, 9 de Julio y General Obligado , y también al sur provincial .

En este sentido, desde la Secretaría de Recursos Hídricos , a partir del trabajo de los equipos técnicos de la Coordinación de Prevención Hídrica , se informó que en localidades como Vera y Pintado, Gobernador Crespo y Villa Minetti se registraron valores de precipitaciones superiores a los 1.100 mm acumulados . Mientras que en Colonia Teresa, Alejandra y Correa , los valores superaron los 950 mm . Localidades como Constanza y San Javier ya alcanzaron los 900 mm .

datos precipitaciones acumuladas entre enero y abril en Santa Fe Datos de lluvias acumuladas en la provincia de Santa Fe entre enero y abril gentileza

Es decir que, en menos de cuatro meses, se registraron sectores con acumulados que superan los 1.100 milímetros, cuando la media anual ronda los 900 milímetros. A este escenario se suman eventos de lluvia intensa, con registros de hasta 300 mm en pocas horas, que generan saturación de suelos y dificultan el escurrimiento de excedentes hídricos, como ocurrió en Reconquista y Villa Minetti.

Al respecto, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, remarcó que “en cuatro meses llovió más que en todo un año, lo que, sumado a la intensidad de los eventos, dificulta el normal escurrimiento del agua y, en algunos casos, supera la capacidad de drenaje de las obras”.

Obras fundamentales para mitigar el riesgo hídrico

En el marco de las 100 localidades con mayor riesgo hídrico, la Provincia avanza con obras e intervenciones en 70 localidades vulnerables y nuevos proyectos en las 30 restantes.

Además, con el objetivo de mitigar el riesgo hídrico y aumentar la seguridad urbana, a través de una inversión que supera los 1.000 millones de pesos, el Gobierno Provincial ejecuta obras de protección en localidades afectadas por inundaciones durante 2025, como Vera, Malabrigo, Sanford, Cañadas Rosquín, Teodelina, María Teresa, Christophersen, Godeken y La Chispa.

lluvias inundaciones abril 2026 santa fe 2 Precipitaciones históricas en la provincia de Santa Fe gentileza

Desde el inicio de la gestión, la Provincia recuperó el funcionamiento de 35 estaciones telemétricas y ejecutó más de 260 obras hídricas. Asimismo, se intensificaron las tareas de limpieza y reacondicionamiento de canales, superando los 3.000 kilómetros intervenidos en articulación con comités de cuenca, municipios y comunas.

“Junto a la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, durante 2025 trabajamos en las 100 localidades con mayor riesgo hídrico con el objetivo de capacitar y brindar herramientas a intendentes y presidentes comunales para la implementación de protocolos de emergencia”, agregó Mijich.

Actualmente, la Secretaría de Recursos Hídricos intensificó las tareas de monitoreo y medición de ríos y arroyos, desde comienzos de marzo, con el fin de anticiparse a posibles situaciones de riesgo hídrico. A su vez, avanza con la limpieza de canales troncales en toda la provincia para potenciar la capacidad hidráulica del sistema.

El Gobierno de la Provincia, encabezado por Maximiliano Pullaro, sostiene como eje de gestión el desarrollo de políticas e infraestructura hídrica que protejan a la población y fortalezcan la resiliencia del sistema productivo frente a eventos climáticos extremos.

• LEER MÁS: Lluvias, caminos destruidos y aislamiento: el drama hídrico golpea al norte santafesino