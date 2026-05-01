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Colapinto dice presente en el GP de Miami, luego de su histórica exhibición en la Argentina

Se viene la cuarta fecha del GP de Miami de Fórmula 1, que tiene como líder al italiano Kimi Antonelli. Franco Colapinto quiere pisar fuerte.

Ovación

Por Ovación

1 de mayo 2026 · 09:49hs
Colapinto dice presente en el GP de Miami, luego de su histórica exhibición en la Argentina

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) participará en el Gran Premio de Miami, correspondiente a la cuarta fecha del campeonato de Fórmula 1, luego del histórico Road Show que dio el fin de semana pasado en la Ciudad de Buenos Aires y que contó con la presencia de más de 500 mil personas.

La actividad para Colapinto comenzará el viernes con la única práctica libre del fin de semana, que está programada para las 13 (hora de Argentina), mientras que la clasificación para la carrera sprint iniciará a las 17:30.

Por otra parte, el sábado a las 13 se disputará la carrera sprint, que entrega puntos a aquellos pilotos que terminen entre los ocho mejores. Solo cuatro horas después comenzará la clasificación, que determinará el orden de largada para la carrera principal.

La actividad en el GP de Miami concluirá el domingo con la carrera que iniciará a las 17. Allí Colapinto buscará sumar puntos nuevamente en este campeonato para así repetir lo hecho en el GP de China, donde tuvo una de las mejores actuaciones desde que está en la Fórmula 1 y finalizó décimo.

Este Gran Premio se lleva a cabo en el Autódromo Internacional de Miami, que tiene una extensión de 5,410 kilómetros y cuenta con 19 curvas. El último ganador en este trazado fue el australiano Oscar Piastri (McLaren), mientras que el podio en aquella ocasión lo completaron los británicos Lando Norris (McLaren) y George Russell (Mercedes).

En lo que respecta a la actual edición del campeonato de Fórmula 1, el líder es el italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, quien viene de quedarse con el triunfo en los Grandes Premios de China y Japón para llegar a los 72 puntos. En la segunda posición se encuentra su compañero de equipo en Mercedes, Russell, con 63 unidades.

El GP de Miami marca el regreso de la Fórmula 1 luego de más de un mes, ya que se habían suspendido las fechas en Bahréin y Arabia Saudita por la guerra en Medio Oriente.

El cronograma y horarios del GP de Miami de Fórmula 1

Viernes 1/5:

  • Práctica libre 1 a las 13
  • Clasificación sprint a las 17:30

Sábado 2/5:

  • Sprint a las 13
  • Clasificación a las 17

Domingo 3/5:

  • Carrera a las 17

Colapinto Miami Antonelli
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