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Compromisos de alto vuelo tendrá la séptima jornada del Torneo Apertura Polaca Burtovoy

La visita del puntero La Perla a Academia Cabrera, y del escolta Colón a Newell´s, asoman como los encuentros destacados que completarán la 7° fecha del Apertura liguista

Ovación

Por Ovación

1 de mayo 2026 · 10:04hs
El puntero del Torneo Apertura

foto gentileza Fútbol de Santa Fe.

El puntero del Torneo Apertura, La Perla del Oeste, visitará a Academia Cabrera en Sauce Viejo.

Luego de la paridad en el marcador en el Clásico de San Justo de este miércoles por la noche, este sábado 2 de mayo se producirá la continuidad de la séptima fecha del Torneo Apertura Polaca Burtovoy que pone en juego la Copa Sanatorio Garay de la élite de la Liga Santafesina. La Perla, líder del campeonato, visitará a la Academia, mientras que el escolta Colón irá al barrio Roma para enfrentarse a Newell’s. Cosmos y Universidad adelantan el inicio de su partido media hora. Recordemos que los elencos del Portón del Norte adelantaron sus compromisos porque ambos afrontarán la Copa Santa Fe que organiza la Federación Santafesina.

Todo listo para la 7° fecha del Polaca Burtovoy

Este sábado 2 de mayo tendrá su continuidad la disputa de la fecha 7 del Apertura de Primera A José Luis Burtovoy. Salvo el cruce entre Cosmos FC con Universidad del Litoral en el predio Nery Pumpido con el arbitraje de Maximiliano Moya que dará comienzo a las 15, el resto de los compromisos se pondrán en marcha a partir de las 15.30 en los diferentes escenarios de la región.

Será una fecha con muchos atractivos ya que La Perla buscará consolidarse en la cima de la tabla como único puntero, para ello deberá medirse con el duro Academia Cabrera en Sauce Viejo. A ello, estarán pendientes tanto Colón de Santa Fe como La Salle Jobson, quienes intentarán conseguir los tres puntos y sumarse a la pelea del campeonato. Recordemos que el Sabalero tiene todavía pendiente su cotejo de la tercera fecha frente a Colón de San Justo.

Uno de los punteros, La Perla del Oeste, el otro es Sanjustino, visitará a la Academia Cabrera en el ex predio de la Fiat en Sauce Viejo con el arbitraje de Leandro Vivas, mientras que el escolta Colón de Santa Fe se presentará en barrio Roma para enfrentar a Newell´s con el referato de Juan Bonnin. Otro de los que está metido en la conversación es La Salle Jobson, que en Cabaña Leiva, será anfitrión de Deportivo Santa Rosa con el control de Lucas Muga.

En el estadio Mauricio Martínez de Independiente de Santo Tomé, Náutico El Quillá será anfitrión de Juventud Unida de Candioti (Nicolás Mottier), Ciclón Norte de Cayastá recibirá a Independiente (Matías Pereyra), Nacional a Unión en el barrio Sur (Leandro Rotela), Sportivo Guadalupe a Ateneo Inmaculada en el Eladio Romeo Rosso (Ariel Correa), Ciclón Racing a Las Flores II en el campo de deportes 8 de Enero (Ángel Cristoforato) y Deportivo Nobleza de Recreo a Gimnasia y Esgrima de Ciudadela (Ignacio Castellano).

Las posiciones quedaron del siguiente modo: La Perla del Oeste y Sanjustino 14; Colón de Santa Fe 13; La Salle Jobson y Colón (SJ) 11; Sportivo Guadalupe 10; Universidad del Litoral, Ateneo Inmaculada, Las Flores II y Deportivo Nobleza 9; Juventud Unida, Gimnasia y Esgrima y Ciclón Racing 8; Nacional e Independiente 7; Unión de Santa Fe 6; Academia Cabrera 5; El Quillá, Ciclón Norte, Cosmos y Newell´s 4; Deportivo Santa Rosa 3.

Llega el sexto capítulo del ascenso liguista

Este sábado se pondrá en juego una nueva jornada del Apertura de la Segunda División de la Liga Santafesina, precisamente se disputará la sexta fecha del campeonato de ascenso, donde el puntero Santa Fe animará un partidazo en Casa Turquesa ante Nuevo Horizonte que, de ganar, pondría la tabla al rojo vivo. Con el triunfo de Pucará ante Agua el pasado martes, ahora son tres los escoltas y los tres visitarán Santo Tomé: El Cacique que va a Floresta, El Cadi que visita a Don Salvador y Los Canarios que irá a la casa de Atenas.

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En Casa Turquesa estará la atracción de la fecha, ya que el puntero e invicto, Santa Fe FC visitará a Nuevo Horizonte bajo el arbitraje de Carlos Céspedes. En Altos del Valle, Banco Provincial recibirá a Atlético Arroyo Leyes (Ezequiel Giménez), Los Juveniles a Los Piratitas (Bruno Levatti), Deportivo Agua a Defensores de Alto Verde (Facundo Canalis), Defensores de Peñaloza a Belgrano de Coronda (Gabriel Ibarra), y Loyola a San Cristóbal de Ángel Gallardo (Diego Sacco).

En el estadio Tesoro Ferrero, Atenas jugará con Los Canarios (Facundo Benelli), Don Salvador recibirá a El Cadi de Rincón en barrio Adelina (Oscar Loza) y en barrio 12 de Septiembre de Santo Tomé, Floresta jugará ante Pucará de barrio Transporte (Rubén Fernández). A la vera de la ruta nacional 168, en el estadio Japo Acevedo, El Pozo jugará con la Vecinal Gálvez (Alejandro Aguilera).

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Santa Fe FC 15; Pucará, El Cadi de Rincón y Los Canarios 12; San Cristóbal, Banco Provincial y Vecinal Gálvez 11; Belgrano y Nuevo Horizonte 10; Atenas y Defensores de Alto Verde 7; El Pozo, Los Juveniles y Loyola 4; Los Piratitas 3; Don Salvador y Floresta 2; Deportivo Agua 1; Atlético Arroyo Leyes 0.

Torneo Apertura Burtovoy
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