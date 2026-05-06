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Unión, entre la urgencia y la incertidumbre: espera definiciones por la Copa Argentina

Mientras se enfoca en el cruce ante Independiente Rivadavia, Unión aún no tiene precisiones del duelo frente a Independiente por Copa Argentina

Ovación

Por Ovación

6 de mayo 2026 · 18:00hs
Unión, entre la urgencia y la incertidumbre: espera definiciones por la Copa Argentina

Copa Argentina

En Unión conviven dos escenarios: uno inmediato y otro todavía difuso. El primero tiene fecha y hora confirmadas: el sábado, desde las 21.30, visitará a Independiente Rivadavia por los playoffs del Torneo Apertura. El segundo, en cambio, sigue envuelto en incertidumbre.

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Se trata del cruce de Copa Argentina frente a Independiente, que aún no tiene confirmados el día, horario y sede. La intención organizativa es que todas las llaves se completen em mayo, aunque esa planificación está atada a lo que suceda con los equipos que continúan en competencia en el Apertura. Tanto Unión como Independiente siguen en carrera, lo que complica la fijación del partido. Habrá encuentros hasta el 24, que será la final.

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Para el cuerpo técnico que encabeza Leonardo Madelón, contar con esa información no es un detalle menor. De eso depende la planificación de entrenamientos, cargas físicas y demás en caso de que el equipo avance o quede eliminado en las distintas competencias. ¿El 7 de junio? Es un rumor que tomó fuerza.

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Una sede en carpeta para Unión-Independiente

En medio de las especulaciones, de manera extraoficial comenzó a tomar fuerza el estadio Marcelo Bielsa como posible escenario para el encuentro. Sin embargo, por ahora no hay confirmación oficial que lo respalde.

Estadio Marcelo Bielsa Newell's.jpg
Asoma el estadio Marcelo Bielsa para el cruce de Copa Argentina entre Unión e Independiente.

Asoma el estadio Marcelo Bielsa para el cruce de Copa Argentina entre Unión e Independiente.

Además del impacto deportivo, la falta de definiciones también repercute en otro aspecto sensible: el descanso del plantel. Dependiendo de cuándo se juegue ese compromiso, podría modificarse el inicio de las vacaciones o incluso la planificación del receso. Así, mientras Unión se juega mucho en Mendoza, también mira de reojo un calendario que todavía no termina de ordenarse. Porque en este tramo del año, cada fecha vale tanto como cada partido.

Unión Copa Argentina Independiente
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