Uno Santa Fe | Ovación | River

River se acomoda, pero Coudet ya piensa en un atacante extranjero para después de junio

Aunque el equipo mejoró en resultados, el DT de River entiende que todavía falta vuelo futbolístico y empezó a mover piezas para reforzar el plantel para al segundo semestre

6 de mayo 2026 · 19:45hs
River se acomoda, pero Coudet ya piensa en un atacante extranjero para después de junio

El ciclo de Eduardo Coudet empezó a mostrar señales de recuperación en River. Los resultados acompañaron en las últimas semanas y le dieron algo de oxígeno a un equipo que logró afirmarse tanto en el Torneo Apertura como en la Copa Sudamericana.

Con la clasificación asegurada a los playoffs y el segundo puesto de su zona garantizando localía al menos hasta cuartos de final, en Núñez saben que el panorama mejoró. Sin embargo, internamente hay una sensación compartida: el funcionamiento todavía está lejos de convencer.

Por eso, mientras el plantel afronta la recta decisiva del semestre, el entrenador ya comenzó a proyectar el próximo mercado de pases con una idea clara: potenciar el frente ofensivo.

Un apuntado desde Brasil

Entre los nombres que aparecieron en carpeta sobresale el de Agustín Canobbio, actualmente en Fluminense. El extremo uruguayo seduce por su dinámica, desequilibrio y experiencia internacional, características que el Chacho considera claves para darle otra agresividad al ataque millonario.

El futbolista de 27 años viene siendo seguido de cerca y, según trascendió, ya existió un contacto directo entre Coudet y el jugador para transmitirle el interés deportivo. Ahora, el club espera una respuesta positiva para avanzar formalmente.

Un nombre con recorrido internacional

Canobbio no es un desconocido en el continente. Fue parte de la selección uruguaya en el Mundial de Qatar 2022 y también integró el plantel en la Copa América 2024. Incluso, tras un período de tensión con Marcelo Bielsa, volvió a ser considerado en las últimas convocatorias de Uruguay.

Con contrato vigente hasta diciembre de 2028 y una cotización cercana a los siete millones de dólares, la negociación no asoma sencilla. Pero en River entienden que el próximo mercado puede ser determinante para elevar la competitividad del equipo.

Los números que lo respaldan

En la actual temporada, el atacante disputó 21 partidos con Fluminense entre competencias locales e internacionales, aportando cuatro goles y seis asistencias. Un rendimiento que reafirma el interés de un River que busca más explosión y profundidad en los metros finales.

Mientras el presente todavía exige respuestas dentro de la cancha, Coudet ya empezó a diseñar el River que imagina para ir por todo en la segunda mitad del año.

River Eduardo Coudet Agustín Canobbio
Noticias relacionadas
la fifa no puede venderle los derechos del mundial a india y china

La FIFA no puede venderle los derechos del Mundial a India y China

psg elimino a bayern munich y jugara la final de la champions league ante arsenal

PSG eliminó a Bayern Munich y jugará la final de la Champions League ante Arsenal

El clásico festival boxístico de Willie Pep esta vez en el barrio Roma.  

Boxeo en el barrio: la atractiva velada que convoca el Willie Pep

alivio en boca: se descarto una lesion de gravedad de leandro brey

Alivio en Boca: se descartó una lesión de gravedad de Leandro Brey

Lo último

Emitieron un triple alerta por tormentas fuertes y vientos para este jueves en la ciudad de Santa Fe

Emitieron un triple alerta por tormentas fuertes y vientos para este jueves en la ciudad de Santa Fe

Colectivos en Santa Fe: provincia y municipio aportaron fondos para afrontar el pago de sueldos y evitar el paro

Colectivos en Santa Fe: provincia y municipio aportaron fondos para afrontar el pago de sueldos y evitar el paro

Argentina bajo la lupa ante la posible formación de un Súper Niño: de qué trata y cómo afectaría a Santa Fe

Argentina bajo la lupa ante la posible formación de un "Súper Niño": de qué trata y cómo afectaría a Santa Fe

Último Momento
Emitieron un triple alerta por tormentas fuertes y vientos para este jueves en la ciudad de Santa Fe

Emitieron un triple alerta por tormentas fuertes y vientos para este jueves en la ciudad de Santa Fe

Colectivos en Santa Fe: provincia y municipio aportaron fondos para afrontar el pago de sueldos y evitar el paro

Colectivos en Santa Fe: provincia y municipio aportaron fondos para afrontar el pago de sueldos y evitar el paro

Argentina bajo la lupa ante la posible formación de un Súper Niño: de qué trata y cómo afectaría a Santa Fe

Argentina bajo la lupa ante la posible formación de un "Súper Niño": de qué trata y cómo afectaría a Santa Fe

River se acomoda, pero Coudet ya piensa en un atacante extranjero para después de junio

River se acomoda, pero Coudet ya piensa en un atacante extranjero para después de junio

Hacia la Carta Orgánica municipal: Santa Fe lanza un proceso participativo para definir su autonomía

Hacia la Carta Orgánica municipal: Santa Fe lanza un proceso participativo para definir su autonomía

Ovación
Unión, entre la urgencia y la incertidumbre: espera definiciones por la Copa Argentina

Unión, entre la urgencia y la incertidumbre: espera definiciones por la Copa Argentina

Una fortaleza silenciosa: Colón, entre los que menos remates recibe

Una fortaleza silenciosa: Colón, entre los que menos remates recibe

Por segundo año en fila, Unión no saludó a Colón por su aniversario

Por segundo año en fila, Unión no saludó a Colón por su aniversario

Polémica sin contexto: la frase de Spahn que se malinterpretó en Mendoza

Polémica sin contexto: la frase de Spahn que se malinterpretó en Mendoza

Vidoz: La gente entendió que no vamos a ascender a mitad de año, hay que esperar hasta el final

Vidoz: "La gente entendió que no vamos a ascender a mitad de año, hay que esperar hasta el final"

Policiales
Detienen a siete menores en plena madrugada cuando cometían delitos en Freyre y Crespo y Urquiza y Crespo

Detienen a siete menores en plena madrugada cuando cometían delitos en Freyre y Crespo y Urquiza y Crespo

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Murió un sargento del Ejército durante una práctica de buceo en el Batallón de Ingenieros Anfibios 121 en Santo Tomé

Murió un sargento del Ejército durante una práctica de buceo en el Batallón de Ingenieros Anfibios 121 en Santo Tomé

Escenario
El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias