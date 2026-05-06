River se acomoda, pero Coudet ya piensa en un atacante extranjero para después de junio

Aunque el equipo mejoró en resultados, el DT de River entiende que todavía falta vuelo futbolístico y empezó a mover piezas para reforzar el plantel para al segundo semestre

El ciclo de Eduardo Coudet empezó a mostrar señales de recuperación en River . Los resultados acompañaron en las últimas semanas y le dieron algo de oxígeno a un equipo que logró afirmarse tanto en el Torneo Apertura como en la Copa Sudamericana.

Con la clasificación asegurada a los playoffs y el segundo puesto de su zona garantizando localía al menos hasta cuartos de final, en Núñez saben que el panorama mejoró. Sin embargo, internamente hay una sensación compartida: el funcionamiento todavía está lejos de convencer.

Por eso, mientras el plantel afronta la recta decisiva del semestre, el entrenador ya comenzó a proyectar el próximo mercado de pases con una idea clara: potenciar el frente ofensivo.

Un apuntado desde Brasil

Entre los nombres que aparecieron en carpeta sobresale el de Agustín Canobbio, actualmente en Fluminense. El extremo uruguayo seduce por su dinámica, desequilibrio y experiencia internacional, características que el Chacho considera claves para darle otra agresividad al ataque millonario.

El futbolista de 27 años viene siendo seguido de cerca y, según trascendió, ya existió un contacto directo entre Coudet y el jugador para transmitirle el interés deportivo. Ahora, el club espera una respuesta positiva para avanzar formalmente.

Un nombre con recorrido internacional

Canobbio no es un desconocido en el continente. Fue parte de la selección uruguaya en el Mundial de Qatar 2022 y también integró el plantel en la Copa América 2024. Incluso, tras un período de tensión con Marcelo Bielsa, volvió a ser considerado en las últimas convocatorias de Uruguay.

Con contrato vigente hasta diciembre de 2028 y una cotización cercana a los siete millones de dólares, la negociación no asoma sencilla. Pero en River entienden que el próximo mercado puede ser determinante para elevar la competitividad del equipo.

Los números que lo respaldan

En la actual temporada, el atacante disputó 21 partidos con Fluminense entre competencias locales e internacionales, aportando cuatro goles y seis asistencias. Un rendimiento que reafirma el interés de un River que busca más explosión y profundidad en los metros finales.

Mientras el presente todavía exige respuestas dentro de la cancha, Coudet ya empezó a diseñar el River que imagina para ir por todo en la segunda mitad del año.