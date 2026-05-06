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Independiente Rivadavia recibirá entonado a Unión tras pasar a los octavos de final de la Copa

Independiente Rivadavia igualó de local 1-1 con Fluminense y aseguró su lugar en los octavos de final de la Libertadores. Ahora se prepara para recibir a Unión

6 de mayo 2026 · 23:46hs
Independiente Rivadavia recibirá entonado a Unión tras pasar a los octavos de final de la Copa

Independiente Rivadavia igualó 1 a 1 frente a Fluminense de Brasil y logró la histórica clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores en el Estadio Malvinas Argentinas, por la cuarta fecha del Grupo C. El gol del Azul lo hizo, una vez más, el goleador Alex Arce. Ahora se viene Unión.

Independiente Rivadavia hace historia

Con este resultado, el equipo dirigido por Alfredo Berti confirma su presencia entre los 16 mejores equipos del certamen internacional, y alcanzó las 10 unidades a falta de dos fechas por jugar.

El partido comenzó con Independiente Rivadavia como protagonista. A los 2', Fabrizio Sartori Prieto avisó con una peligrosa media vuelta. El arquero visitante se lució con una espectacular volada.

A los 11', Fluminense se salvó de milagro. A la salida de un córner, y luego de un gran centro de Sebastián Villa, Alex Arce estrelló un cabezazo en el travesaño.

Luego de estas dos llegadas, y contra todo lo que parecía, el juego se trabó, aunque el local manejaba los tiempos, Fluminense insinuó mediante la peligrosidad de Luciano Acosta y Agustín Canobbio, mientras que la tercera chance para la Lepra llegó sobre el final.

A los 43', y después de un nuevo buen centro de Villa, José Florentín remató de cabeza, pero encontró la gran respuesta de Fábio.

En la segunda parte, Fluminense comenzó imponiéndose buscando la victoria necesaria para seguir en la Copa Libertadores. Por otro lado, el conjunto de Berti se mostró más tranquilo en los primeros minutos. Antes de los 10', Matías Fernández sacó un potente remate desde la izquierda que pasó cerca del arco brasileño. La respuesta a esta acción fue una buena jugada colectiva del Flu, que pasó apenas desviada del ángulo de Nicolás Bolcato.

A los 20 minutos, y después de una avivada de Gómez a la salida de un córner, apareció Alex Arce para, con un cabezazo, poner el 1 a 0 que hizo delirar a todo fanático de Independiente Rivadavia en el Malvinas Argentinas.

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Minutos después de abrir el marcador, el paraguayo se fue ovacionado por la gente de la Lepra y en su lugar ingresó Iván Villalba. Berti apostó por la línea de cinco para comenzar a cuidar el resultado.

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Con más voluntad que fútbol, Fluminense recurrió al ingreso del venezolano Jefferson Soteldo, quien tuvo buenas jugadas. Pese a la solidez defensiva de Independiente Rivadavia, un desvío en Costa luego de un remate de Kenedy decretó el empate final.

Independiente Rivadavia Fluminense Copa Libertadores
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