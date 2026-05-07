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Los dos equipos que dispuso el DT de Unión Leonardo Madelón

El entrenador de Unión Leonardo Madelón dispuso de un ensayo futbolístico en el que paró dos formaciones pensando en el cotejo del sábado

Ovación

Por Ovación

7 de mayo 2026 · 09:22hs
Leonardo Madelón dispuso de un ensayo futbolístico en el que paró dos formaciones alternando titulares con suplentes.

Prensa Unión

Leonardo Madelón dispuso de un ensayo futbolístico en el que paró dos formaciones alternando titulares con suplentes.

El sábado desde las 21.30, Unión jugará un partido determinante en su objetivo de seguir avanzando y enfrentará nada menos que al mejor equipo del fútbol argentino como lo es Independiente Rivadavia.

Que no solo fue el que más puntos sumó en las 16 fechas, sino que también clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores. Por lo cual, está en su mejor momento.

Madelón dispuso de un particular ensayo futbolístico

En consecuencia, el Tate tiene por delante un compromiso por demás de complejo y su DT Leonardo Madelón aguarda por la recuperación de los dos delanteros titulares.

Y es que tanto Cristian Tarragona como Marcelo Estigarribia vienen entrenando de manera diferencia y no se sabe si podrán estar para el partido ante Independiente Rivadavia.

Se especula con que Tarragona tiene más chances de jugar que Estigarribia, pero habrá que seguir de cerca la evolución de ambos futbolistas.

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Lo cierto es que el técnico rojiblanco dispuso de un ensayo futbolístico en donde paró dos formaciones, pero con la particularidad de que alternó titulares con suplentes en los dos equipos.

Una de las formaciones estuvo integrada por: Matías Mansilla: Lautaro Vargas, Nicolás Paz , Juan Pablo Ludueña, Claudio Corvalán; Augusto Solari, Lucas Menossi, Rafael Profini, Brahian Cuello; Santiago Grella y Agustín Colazo.

Y la segunda fue con: Lucas Meuli; Emiliano Álvarez, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Emilio Giaccone, Franco Fragapane; Tomás González y Diego Díaz.

Unión equipos Madelón
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