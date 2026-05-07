Nata cumplió su sueño: el chico que pedía que lo adoptaran festejó sus 15 años con su nueva familia

La pareja que adoptó al adolescente que se hizo viral es de Rosario, como él quería. Su caso generó mucho interés y favoreció a otros jóvenes como él

Nata es un joven santafesino de 14 años que pedía que lo adoptaran festejó sus 15 años con su nueva familia

Nata , el adolescente de Rosario que en diciembre pasado conmovió en las redes sociales con un video donde pedía que lo adoptaran y manifestaba su deseo de pasar Navidad en familia , finalmente logró su sueño. El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Santa Fe (Ruaga) confirmó que el joven de 15 años ya se encuentra conviviendo con una pareja en la ciudad. A la par de esta emotiva noticia, el gobierno de la provincia anunció la digitalización del sistema de inscripciones para agilizar los procesos.

La directora del Ruaga , Adriana Bonelli , confirmó en diálogo con De 12 a 14 (El Tres) que se concretó la guarda preadoptiva para el chico, quien celebró su cumpleaños número 15 en abril junto a su nueva familia. “Felizmente Nata está con su mamá y su papá ”, aseguró la funcionaria, y detalló que, tal como él lo había solicitado oportunamente en su video viral, los adoptantes residen en Rosario , lo que le permitirá mantener sus vínculos y amistades.

El caso de Nata, cuya historia familiar estuvo marcada por el dolor y un paso por Tribunales a los 12 años, tuvo una repercusión que cruzó fronteras. Su pedido generó el interés de cientos de personas y la inscripción de numerosas familias, no solo a nivel local, sino también internacional. Según Bonelli, este fenómeno visibilizó la situación de los chicos más grandes en adopción: “A partir de la convocatoria de Nata hubo otros postulantes para otras convocatorias públicas. También de adolescentes”.

El impacto positivo de la campaña no se detuvo allí. La directora del organismo provincial relató que una de las parejas que se había anotado originalmente para el joven rosarino, al no ser seleccionada, decidió buscar otras opciones dentro del registro oficial de adopción. Gracias a esta apertura, recientemente iniciaron la vinculación con otro preadolescente de 13 años.

Actualmente, en la provincia hay una importante cantidad de chicos que aguardan por una oportunidad similar. En la instancia de convocatoria pública hay 142 niños, niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años, entre los que se incluyen grupos de dos, tres y hasta cuatro hermanitos que esperan no ser separados por el sistema.

Nuevos trámites digitales

Con el objetivo de facilitar estas uniones y destrabar la burocracia, la Provincia instrumentó cambios sustanciales en el Ruaga. A partir de ahora, todo el trámite inicial de inscripción se realizará de forma online. De acuerdo a lo explicado por Bonelli, con este salto tecnológico se acortan los tiempos “entre 90 y 120 días”.

Sobre el nuevo funcionamiento, la funcionaria detalló que los interesados deben ingresar en el portal oficial del gobierno, en la sección de Atención Ciudadana (plataforma Timbó). Allí completarán un único formulario y cargarán la documentación requerida.

Una vez verificados los datos, el sistema les asignará un número de legajo y expediente digital. “Dentro de ese expediente digital van a recibir todas las comunicaciones oficiales, ya sea fechas de entrevista o todo lo que haya que comunicarles”, precisó la directora. Lo único que se mantendrá bajo la modalidad presencial, aclaró, serán las entrevistas de evaluación de los proyectos adoptivos y la revisión socioambiental.

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