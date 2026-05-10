Todo lo que dejó una nueva fecha en las inferiores de la ASB

Siguió adelante el Oficial con las diferentes tiras de inferiores en la ASB, más partidos en Desarrollo y el comienzo de los cuartos de final en U19

Siguió adelante el certamen Oficial con las diferentes tiras de inferiores en la ASB, más partidos en Desarrollo y el comienzo de los cuartos de final en U19. Mirá todos los resultados.

DIVISIONES INFERIORES – FECHA 9 – SÁBADO 9 DE MAYO

CATEGORÍA INFANTILES

Regatas Coronda 56 – Colón (SJ) 67

CUST A 41 – Regatas (SF) 94

Alumni 51 – Argentino 52

República 56 – Rivadavia 76

El Quillá 29 – Banco A 15 (PC, resto amistoso)

Unión (SF) 77 – Gimnasia 55

Centenario 46 – CUST B 104

CATEGORÍA CADETES

Regatas Coronda 6 – Colón (SJ) 25 (PC, resto amistoso)

República 26 – Rivadavia 79

Unión (SF) B 59 – Gimnasia 113

Centenario 63 – CUST B 58

Macabi 44 – Santa Rosa 52

CUST A 81 – Regatas (SF) 29

Unión (SF) A 76 – Kimberley 24

CATEGORÍA JUVENILES

CUST 56 – Regatas (SF) A 100

El Quillá 48 – Banco A 104

República 53 – Rivadavia 94

Centenario 106 – CUST B 22

Macabi 72 – Santa Rosa 77

Regatas (SF) B 51 – Colón (SJ) 98

Unión (SF) 107 – Kimberley 21

TORNEO DESARROLLO – FECHA 9 – SÁBADO 9 DE MAYO

INFANTILES

Gimnasia 20 – Polideportivo Recreo 113

Alma Juniors 23 – Colón (SF) 66

Unión (SF) 43 – Atlético Franck 23

CADETES

Rivadavia 18 – Polideportivo Recreo 91

JUVENILES

Alumni 42 – Atlético Franck 56

Gimnasia 61 – Polideportivo Recreo 72

Alma Juniors 37 – Colón (SF) 60

TORNEO CATEGORÍA U19 – CUARTOS DE FINAL – JUEGO 1

Santa Rosa 41 – Gimnasia 97

República 69 – Colón (SF) 56

