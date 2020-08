Chapa Retegui podría hacerse cargo de Los Leones

El cordobés Miguel Grasso, presidente de la Confederación Argentina de Hockey (CAH), anunció que en "los próximos días se le ofrecerá a Carlos Chapa Retegui ser el head coach", luego del despido de Germán Orozco como entrenador del seleccionado nacional masculino, Los Leones.

La CAH decidió despedir del cargo al entrenador de la selección masculina, Germán Orozco, la semana pasada, y avisó que se tomaría su tiempo para designar al reemplazante, pero hoy Grasso le dijo al diario La Voz del Interior, de Córdoba, que "en estos días se le va a ofrecer a Retegui ser el head coach".

"El Consejo Directivo de la CAH resolvió el final del ciclo para Germán Orozco, entrenador de los Leones, y en el marco de la pandemia por Covid-19 y con una actividad atípica para los seleccionados, el organismo se tomará su tiempo para designar a su reemplazante en el cargo, a 11 meses de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021", dijo el comunicado que verificó el despido de Orozco.

Retegui se encuentra en Pinamar trabajando con Las Leonas, mientras que Los Leones lo siguen haciendo en el Cenard a cargo del entrenador interino Mariano Ronconi, y los dichos de Grasso dejan "stand by" alguna posibilidad de que el candidato a suplantar a Orozco fuera Alex Doherty.

Sin ningún llamado

Por su parte, Mario Almada, ayudante técnico de Retegui aseguró que no recibió “ningún llamado para ser head coach ni nada”, aunque dejó la puerta abierta en caso que exista.

“Supongo, por cómo lo conozco y lo competitivo que es, que si le ofrecen algo lo va a evaluar”, opinó Almada, quien defendió al “Chapa”.

“Cualquier cosa que pasa en el hockey, dicen que es por culpa del Chapa. Echan a un técnico, culpa del Chapa. Renuncia un jugador, culpa del Chapa. Retegui es, les guste o no, el DT más exitoso del hockey argentino”, cerró.

2582020 f2 retegui posible entrenador de los leones.jpg La Confederación le ofrecería la conducción de Los Leones. Prensa CAH

Germán Orozco dijo lo suyo

"Estuve Estuve pensando mucho lo que iba a decir, pero tomé la decisión de no guardarme nada y que todo el mundo sepa mi verdad y lo que pasa en el seleccionado nacional" arrancó señalando Germán Orozco al sitio Minuto Hockey. Agregó que "Es difícil de entender y soy consciente que muchas veces el deporte argentino juzga a los entrenadores por resultados y no se fijan tanto en los procesos o proyectos y muchos menos en el funcionamiento del equipo. En realidad esta evaluación tenía que ser después de los Juegos Olímpicos, sin embargo ellos (por los dirigentes) evaluaron que terminaron el miércoles. Mi objetivo claramente era Tokio, pero recibí ese baldazo de agua fría donde tomaron, en mi parecer, una decisión errónea".

El ahora ex entrenador de Los Leones sostuvo que "Siempre tuve muchas trabas en el camino. Parece que un grupito de dirigentes y cuatro jugadores estaban convencidos de que el ciclo estaba terminado".

"A esta decisión de la Confederación y el ente hay que sumarle la influencia de cuatro jugadores. Todos tuvieron su parte. Yo estoy tranquilo con el trabajo realizado. Pero que quede en claro: acá no se tomó la decisión de todos los jugadores por igual, sino de cuatro. Y el plantel está compuesto por 24 más algunos otros chicos que fuimos sumando. En definitiva, me quedo con el saludo final de la mayoría de ellos y otros tantos que me enviaron mensajes de texto desde afuera del país" explicó el entrenador.