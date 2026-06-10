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Didier Deschamps reconoció que Francia es favorita a ganar el Mundial

El DT de Francia sacó chapa de cara a la Copa del Mundo. "Me parece lógico y legítimo, por todo lo que hemos hecho y por los resultados que logramos, afirmó

10 de junio 2026 · 18:57hs
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Didier Deschamps se refirió al favoritismo de Francia en el Mundial.

Didier Deschamps se refirió al favoritismo de Francia en el Mundial.

A menos de una semana de su presentación en el Mundial 2026, Francia llega envuelta en expectativas y con la presión habitual de los grandes aspirantes al título. Tras los amistosos ante Costa de Marfil e Irlanda del Norte, Didier Deschamps se refirió al presente de su equipo y a las chances de conquistar el certamen.

Deschamps reconoció a Francia como favorita

En una entrevista con The Guardian, el entrenador francés dejó en claro que no le incomoda que su selección aparezca entre las máximas candidatas. "Estamos entre los favoritos del Mundial. No es una palabra tabú para mí. Si tenemos este estatus hoy, que me parece lógico y legítimo, es por todo lo que hemos hecho, por los resultados que hemos logrado", afirmó.

El conductor de Les Bleus también respondió a las críticas que suele recibir dentro de su país, especialmente por el funcionamiento colectivo y la propuesta futbolística de su equipo. Según explicó, la valoración en el exterior suele ser diferente a la que percibe en Francia.

En el extranjero quizás haya más reconocimiento. Sé muy bien que la sensación fuera es diferente a la de Francia. Si sigo aquí hoy, es porque la selección francesa ha ganado muchos partidos. De lo contrario, podría haber terminado antes, tanto si lo decidí yo como si lo decidieron por mí", sostuvo.

Más adelante, profundizó sobre el debate relacionado con el estilo de juego de su seleccionado. "Depende de lo que se entienda por estilo de juego. A nivel internacional, es una cosa, pero luego está Francia, y Dios sabe que, si a la selección francesa se la ha catalogado como un equipo defensivo y restrictivo, eso no nos ha impedido obtener resultados. Lo más importante es hoy y mañana, y mañana es el Mundial. Después, cada uno tendrá su propia interpretación, su propia opinión", argumentó.

Otro de los temas centrales fue el liderazgo de Kylian Mbappé, quien asumió la cinta de capitán tras la salida de Hugo Lloris. El técnico remarcó que el delantero ejerce ese rol con una personalidad diferente, aunque igualmente influyente dentro del grupo.

"Kylian, que hoy es nuestro capitán, antes de serlo, escuchaba, observaba, no hace las cosas como Hugo (Lloris, ex capitán). No tiene el mismo carácter ni la misma personalidad (que Lloris). Asume este liderazgo fuera de la cancha, también dentro, y sabe que cuando habla, no habla en nombre propio, sino en nombre de todos los jugadores", explicó.

Además, el campeón del mundo en Rusia 2018 ironizó sobre quienes cuestionaron su decisión de ubicar al atacante como referencia ofensiva. "Debo ser un estúpido, y seguramente ha habido muchos entrenadores ineptos que han puesto a Mbappé en el centro del ataque en los equipos en los que ha jugado… Durante los dos últimos años en el Real Madrid y su último año en el PSG… Lleva tres años jugando de delantero central", lanzó.

Francia Mundial Deschamps
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