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Casi la mitad de los internados por gripe A en Santa Fe son niños: el pico está entre los 5 a 9 años

Los menores de 14 años concentran 123 de los 278 casos provinciales de Influenza A confirmados en pacientes internados.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

11 de junio 2026 · 19:23hs
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Niños internados por Gripe A: Más del 40% de los 278 casos provinciales confirmados en Santa Fe corresponden a menores de 14 años

Niños internados por Gripe A: Más del 40% de los 278 casos provinciales confirmados en Santa Fe corresponden a menores de 14 años, totalizando 123 pacientes.

Casi la mitad de los santafesinos internados por gripe A en lo que va de 2026 son menores de 14 años. Así lo revela el Boletín Epidemiológico Provincial correspondiente a la semana 21, que registra una escalada sostenida del virus en la población infantil de la provincia.

De los 278 casos de Influenza A confirmados en pacientes hospitalizados, 123 corresponden a niños y adolescentes, lo que representa el 44,2% del total provincial. La cifra refleja que la carga más pesada de internaciones por gripe A no está en los adultos, sino en los chicos.

Una curva que sube con la edad

Los registros muestran una progresión sostenida a medida que aumenta la edad de los pacientes. En los bebés menores de 6 meses se contabilizaron 11 casos, cifra que trepa a 15 en el grupo de 6 a 11 meses y a 19 entre los niños de 12 a 23 meses. El salto más pronunciado ocurre a partir de los 2 años: el grupo de 2 a 4 años registra 26 internaciones y el de 5 a 9 años alcanza el pico máximo de toda la franja pediátrica, con 35 casos. En los adolescentes de 10 a 14 años los números retroceden a 17 internaciones.

Este patrón ascendente en la etapa escolar es consistente con la alta tasa de transmisión comunitaria dentro de los establecimientos educativos, donde el contacto estrecho entre niños facilita la circulación del virus.

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El virus dominante desde los 2 años

En los primeros meses de vida, la Influenza A comparte protagonismo con otros agentes. En los lactantes menores de 6 meses es el SARS-CoV-2 el que lidera las internaciones, con 13 casos frente a los 11 de gripe A. Entre los 6 y los 23 meses, el adenovirus desplaza a ambos como principal causa de hospitalización.

El panorama cambia de manera rotunda a partir de los 2 años. Desde esa edad y hasta los 14 años, la Influenza A se convierte en el virus con mayor impacto en las internaciones pediátricas, sin que ningún otro agente se le aproxime en volumen de casos.

LEER MÁS: Gripe A en Santa Fe: concentra el 93% de los casos respiratorios en internados y acumula 200 contagios en tres semanas

El peso pediátrico en el contexto provincial

Los menores de 14 años representan el 59,2% de los 473 casos de virus respiratorios confirmados en pacientes internados en la provincia durante 2026, una cifra que más que duplica los 231 registros del mismo período del año anterior. Dentro de ese universo, la gripe A es el virus más frecuente en los niños con 123 casos, seguida por el adenovirus con 79.

Ante este escenario, el Ministerio de Salud provincial reiteró la importancia de mantener actualizado el esquema de vacunación antigripal, especialmente en los grupos de mayor riesgo: niños de entre 6 y 24 meses, embarazadas, personas con enfermedades de base, personal sanitario y mayores de 65 años. También recomendó extremar las medidas de higiene respiratoria y consultar al médico ante los primeros síntomas.

gripe Santa Fe niños virus
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