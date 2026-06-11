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La FIFA obliga a Haití a modificar su camiseta para el Mundial 2026

La selección caribeña deberá cambiar parte de su indumentaria por una disposición del organismo rector del fútbol mundial vinculada a las normas sobre símbolos y mensajes en las equipaciones

11 de junio 2026 · 12:49hs
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La FIFA le exigió a Haití modificar su camiseta.

La FIFA le exigió a Haití modificar su camiseta.

La FIFA le exigió a la Federación Haitiana de Fútbol modificar la camiseta que utilizará la selección en el Mundial 2026, al considerar que uno de los elementos presentes en el diseño incumple las regulaciones establecidas para las indumentarias oficiales de las selecciones participantes.

Haití deberá modificar su camiseta

Según informó el diario español El País al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el organismo que preside Gianni Infantino notificó a Haití que deberá retirar una inscripción incluida en la camiseta, ya que las normas de la FIFA prohíben la presencia de mensajes, consignas o referencias que excedan la identificación deportiva del equipo.

La camiseta había sido presentada como un homenaje a la historia y la identidad cultural haitiana, incorporando elementos simbólicos vinculados al país caribeño. Sin embargo, la FIFA entendió que uno de esos detalles no se ajusta al reglamento que regula los uniformes utilizados en competiciones oficiales.

La decisión generó malestar entre dirigentes y aficionados haitianos, que consideran que el diseño representaba una expresión legítima de la cultura nacional en una cita de alcance global como la Copa del Mundo.

Desde la FIFA recordaron que las equipaciones deben respetar criterios de neutralidad y limitarse a los elementos autorizados, como el escudo de la federación, los números, los nombres de los jugadores y los logotipos aprobados previamente por el organismo.

Haití, que se prepara para disputar el Mundial 2026, deberá presentar una versión corregida de la camiseta para obtener la aprobación definitiva antes del inicio del torneo.

La controversia reabrió el debate sobre los límites entre la identidad cultural de las selecciones y las estrictas regulaciones que impone la FIFA en materia de indumentaria, una cuestión que ya generó conflictos similares en anteriores competiciones internacionales.

FIFA Haití camiseta
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