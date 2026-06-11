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Marcos Senesi jugará el Mundial en lugar de Leo Balerdi

El defensor central viene de tener una gran temporada con el Bournemouth de Inglaterra.

11 de junio 2026 · 15:25hs
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Marcos Senesi jugará el Mundial en lugar de Leo Balerdi

El defensor central Marcos Senesi finalmente será el reemplazante de Leonardo Balerdi en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde la Selección argentina integra el Grupo J.

"El defensor Marcos Senesi se suma a la convocatoria de futbolistas que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026", informó el comunicado de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Balerdi, que inicialmente estaba entre los 26 convocados para el Mundial, debió ser desafectado por una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha el pasado seis de junio.

A partir de su lesión, se especuló con la posibilidad de que sea reemplazado por un mediocampista e incluso el director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, llegó a confesar que pensaba hacerlo.

Sin embargo, la decisión del DT campeón del mundo finalmente fue la de elegir a Senesi para no perder hombres en la defensa.

La gran temporada de Senesi que le valió un Mundial

El defensor central viene de tener una muy buena temporada en el Bournemouth de Inglaterra, con el que terminó sexto en la Premier League y consiguió una histórica clasificación a la Europa League, el segundo torneo de clubes más importante del "Viejo Continente".

Los dolores de cabeza con respecto a las lesiones para Scaloni todavía no terminaron, ya que en las últimas horas se confirmó que el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico no pudo entrenar con normalidad y es duda para el debut de la Selección en el Mundial 2026, que será el martes 16 ante Argelia.

La "Albiceleste" llega a la cita mundialista en un gran nivel, ya que viene de ganarle sin problemas a Honduras (2-0) y a Islandia (3-0) en los últimos amistosos.

Senesi Mundial Balerdi
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