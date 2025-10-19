Ciudad de Bolívar le ganó por penales a Atlético de Rafaela y ascendió a la Primera Nacional

Luego de igualar 0-0 en los 90', Ciudad de Bolívar se impuso 5-4 ante Atlético de Rafaela y por primera vez en su historia jugará en la Primera Nacional

Club Ciudad de Bolívar venció por penales a Atlético Rafaela en la final del Torneo Federal A y logró el ascenso a la Primera Nacional. Tras igualar 0-0 en San Nicolás, el Celeste le ganó 5-4 en la definición desde los doce pasos a la Crema y jugará por primera vez en su historia en la segunda categoría del fútbol argentino.

La definición tuvo de todo, después de 90 minutos muy luchados y reñidos en el que ninguno de los dos equipos pudo romper la paridad en el resultado. Segundos antes de que se baje el telón al tiempo reglamentario, Flavio Robatto cambió el arquero para la tanda, una práctica que se volvió tendencia en el último tiempo, y logró su cometido.

En un final dramático en el que se patearon ocho penales por lado, Bolívar aprovechó la chance que tuvo y se quedó con la final del Federal A ante Rafaela, que estuvo dos veces match point para volver a subir de categoría y malogró ambas oportunidades.

La falta de eficacia en momentos decisivos le jugó en contra a la Crema y la alegría se la llevó toda el Celeste, equipo fundado por Marcelo Tinelli (felicitó a la instituación en sus redes sociales), que por primera vez desde su creación participará en la Primera Nacional.

Cómo se define el segundo ascenso a la Primera Nacional 2025

Los clasificados a la Reválida son los 24 clubes que fueron eliminados pero siguieron avanzando en la zona de repechaje. A estos se le suman Argentino de Monte Maíz y Sportivo Belgrano (perdedores de la semifinal), que ingresan en la cuarta etapa, y se agregará también a quien caiga en la final (se acoplará en la quinta).

Aquellos que hayan terminado más alto en la tabla avanzarán de ronda, en caso de empate, por ventaja deportiva. Todo el torneo exceptuando la segunda final se jugará a dos partidos, que a su vez también será el único duelo cuyo criterio de desempate sean los penales.