Uno Santa Fe | Ovación | Atlético de Rafaela

Ciudad de Bolívar le ganó por penales a Atlético de Rafaela y ascendió a la Primera Nacional

Luego de igualar 0-0 en los 90', Ciudad de Bolívar se impuso 5-4 ante Atlético de Rafaela y por primera vez en su historia jugará en la Primera Nacional

19 de octubre 2025 · 18:49hs
Ciudad Bolívar venció en los penales a Atlético de Rafaela y jugará en la Primera Nacional.

Ciudad Bolívar venció en los penales a Atlético de Rafaela y jugará en la Primera Nacional.

Club Ciudad de Bolívar venció por penales a Atlético Rafaela en la final del Torneo Federal A y logró el ascenso a la Primera Nacional. Tras igualar 0-0 en San Nicolás, el Celeste le ganó 5-4 en la definición desde los doce pasos a la Crema y jugará por primera vez en su historia en la segunda categoría del fútbol argentino.

Ciudad de Bolívar jugará en la Primera Nacional

La definición tuvo de todo, después de 90 minutos muy luchados y reñidos en el que ninguno de los dos equipos pudo romper la paridad en el resultado. Segundos antes de que se baje el telón al tiempo reglamentario, Flavio Robatto cambió el arquero para la tanda, una práctica que se volvió tendencia en el último tiempo, y logró su cometido.

En un final dramático en el que se patearon ocho penales por lado, Bolívar aprovechó la chance que tuvo y se quedó con la final del Federal A ante Rafaela, que estuvo dos veces match point para volver a subir de categoría y malogró ambas oportunidades.

La falta de eficacia en momentos decisivos le jugó en contra a la Crema y la alegría se la llevó toda el Celeste, equipo fundado por Marcelo Tinelli (felicitó a la instituación en sus redes sociales), que por primera vez desde su creación participará en la Primera Nacional.

Cómo se define el segundo ascenso a la Primera Nacional 2025

Los clasificados a la Reválida son los 24 clubes que fueron eliminados pero siguieron avanzando en la zona de repechaje. A estos se le suman Argentino de Monte Maíz y Sportivo Belgrano (perdedores de la semifinal), que ingresan en la cuarta etapa, y se agregará también a quien caiga en la final (se acoplará en la quinta).

Aquellos que hayan terminado más alto en la tabla avanzarán de ronda, en caso de empate, por ventaja deportiva. Todo el torneo exceptuando la segunda final se jugará a dos partidos, que a su vez también será el único duelo cuyo criterio de desempate sean los penales.

Atlético de Rafaela Bolívar Primera Nacional
Noticias relacionadas
San Martín de San Juan venció 1-0 a Independiente.

Independiente perdió con San Martín (SJ) y sigue sin ganar en el Torneo Clausura

Con gol de Alejo Véliz, Rosario Central venció 1-0 a Platense.

En una tarde emotiva, Rosario Central derrotó a Platense y lidera la tabla general

Franco Colapinto hizo referencia al sobrepaso que realizó ante su compañero de equipo Pierre Gasly.

Qué dijo Franco Colapinto sobre el sobrepaso a Gasly y la orden de equipo de Alpine

Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Estados Unidos.

Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Estados Unidos

Lo último

Unión se consagró campeón de la Copa Túnel Subfluvial

Unión se consagró campeón de la Copa Túnel Subfluvial

Argentina cayó ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20

Argentina cayó ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20

Independiente perdió con San Martín (SJ) y sigue sin ganar en el Torneo Clausura

Independiente perdió con San Martín (SJ) y sigue sin ganar en el Torneo Clausura

Último Momento
Unión se consagró campeón de la Copa Túnel Subfluvial

Unión se consagró campeón de la Copa Túnel Subfluvial

Argentina cayó ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20

Argentina cayó ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20

Independiente perdió con San Martín (SJ) y sigue sin ganar en el Torneo Clausura

Independiente perdió con San Martín (SJ) y sigue sin ganar en el Torneo Clausura

En una tarde emotiva, Rosario Central derrotó a Platense y lidera la tabla general

En una tarde emotiva, Rosario Central derrotó a Platense y lidera la tabla general

Una encuesta en la ciudad detalla cuáles son las principales preocupaciones de los santafesinos y su estado de ánimo

Una encuesta en la ciudad detalla cuáles son las principales preocupaciones de los santafesinos y su estado de ánimo

Ovación
Unión se consagró campeón de la Copa Túnel Subfluvial

Unión se consagró campeón de la Copa Túnel Subfluvial

Argentina cayó ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20

Argentina cayó ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20

Qué dijo Franco Colapinto sobre el sobrepaso a Gasly y la orden de equipo de Alpine

Qué dijo Franco Colapinto sobre el sobrepaso a Gasly y la orden de equipo de Alpine

Colapinto desobedeció a su equipo, pasó a Gasly y terminó 17° en el GP de Austin

Colapinto desobedeció a su equipo, pasó a Gasly y terminó 17° en el GP de Austin

Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Estados Unidos

Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Estados Unidos

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos