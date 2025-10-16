La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Flavio Mendoza eligió nuevamente a Santa Fe, esta vez para presentar un show increíble para toda la familia que hará sentir el espíritu navideño al Centro Cultural ATE Casa España. Una Mágica Navidad, que estrenará el 3 de Diciembre y las entradas ya están a la venta.

Un show soñado, lleno de música, acrobacias, luces, efectos especiales... y la presencia más esperada: ¡Papá Noel en vivo!

Flavio Mendoza creó este espectáculo con todo su corazón, para que grandes y chicos vivan juntos una experiencia única, llena de emoción, fantasía y espíritu navideño.

En esta oportunidad, Flavio asume el rol de creador y productor general, llevando su sello artístico y su inconfundible mirada a cada detalle del show, garantizando la calidad, la emoción y la magia que caracterizan a todas sus producciones.

Un show para que tanto grandes como chicos puedan disfrutar de una noche inolvidable en la que renazca el espíritu navideño que flota en los aires en las vísperas de las fiestas.

¡SOLO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE!

ESTRENO MIÉRCOLES 3 DE DICIEMBRE - ATE CASA ESPAÑA

Entradas por circoanima.com.ar y en Boleteria de ATE Casa España de 17 a 20 hs.

¡Déjense envolver por el espíritu navideño en un show único para toda la familia!

Los esperamos para celebrar juntos UNA MÁGICA NAVIDAD.

Más información en: @unamagicanavidad y @circoanima