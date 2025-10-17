Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control en la provincia de Santa Fe

El operativo se realizó sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de la localidad de Totoras, donde hallaron fauna silvestre protegidas por la ley. El cargamento ilegal supera los $900.000 pesos.

Se rescataron en total 166 ejemplares de fauna silvestre, entre ellos 155 tortugas

Este jueves , efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina realizaron un procedimiento de control vehicular en el kilómetro 58 de la Ruta Nacional N34 , a la altura de la localidad de Totoras , en el departamento Iriondo , provincia de Santa Fe . Durante la inspección, los gendarmes descubrieron animales de la fauna silvestre protegida , que eran transportados de forma ilegal en un camión.

Los uniformados, en el marco de un operativo de Prevención Activa , detuvieron la marcha de un camión de carga para una revisión de rutina. Luego de solicitarle al conductor que estacionara en la banquina , procedieron a inspeccionar la mercadería. Al correr las lonas, encontraron cuatro bolsas de arpillera que contenían 166 ejemplares de fauna silvestre , entre ellos tortugas , nueve cabecitas negras y un picotero de collar .

Rescate de fauna silvestre por parte de Gendarmería en Ruta 34

Se rescataron en total 166 ejemplares de fauna silvestre, entre ellos tortugas, nueve cabecitas negras y un picotero de collar.

Los animales están protegidos por la Ley Nacional N° 22.421 de Protección de la Fauna Silvestre, por lo que fueron secuestrados junto al vehículo y su carga. Según las estimaciones realizadas por los efectivos, el valor de los ejemplares rescatados supera los 900 mil pesos.

rescate fauna silvestre gendarmeria 2 Rescate de fauna silvestre por parte de Gendarmería en Ruta 34 gentileza

rescate fauna silvestre gendarmeria pajaros Se rescataron en total 166 ejemplares de fauna silvestre, entre ellos, nueve cabecitas negras y un picotero de collar. gentileza

Intervención judicial y ambiental

Inmediatamente, el personal de Gendarmería informó lo sucedido a la Jefatura de la Región II de Rosario, que a su vez dio aviso al fiscal Miatello, del Ministerio Público de la Acusación con sede en Cañada de Gómez.

El representante del MPA dispuso que los animales rescatados fueran entregados a la Policía Ambiental de Rosario para su resguardo y recuperación, mientras que el camión y su carga permanecen secuestrados preventivamente a disposición de la Justicia.

El operativo se enmarca dentro de las acciones de control y prevención de delitos ambientales que lleva adelante Gendarmería Nacional en las principales rutas del territorio santafesino.

• LEEER MÁS: Investigan cómo un nene de cuatro años fue baleado en su casa de Guadalupe Oeste