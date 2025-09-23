Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus Bravos Muchachitos! se presentará en Tribus Club de Arte el viernes 17 de octubre. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway. 23 de septiembre 2025 · 11:38hs

Octubre es el mes de "Oktubre", uno de los mejores discos de Los Redondos y de la historia del rock nacional, que contiene clásicos como "Música para pastillas", "Motorpsico" y un himno como "JI JI JI". Es por eso que Bravos Muchachitos! repasará todas las canciones del álbum en una noche única, además de sumar otras joyas ricoteras y de la discografía del Indio Solari. Será el 17 de octubre, desde las 21, en Tribus Club de Arte.

Bravos Muchachitos! se formó en 2020 con la idea de ofrecer un verdadero homenaje a la magnífica obra de Los Redondos y de Carlos “Indio” Solari. Siempre desde el mayor de los respetos y el honor que significa interpretar estas canciones, respetando cada detalle de las mismas, pero tocadas con la impronta propia y el “feeling” que generan en los músicos cada una de ellas.

Puntos de venta: Tribus | República de Siria 3572 de miércoles a domingos de 18 a 00 NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637 NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780 NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091 NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980 NEXON Paraná | Urquiza 1031 Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná ONLINE : www.ticketway.com.ar VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161 CONSULTAS WHSTP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187