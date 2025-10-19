Uno Santa Fe | Ovación | Independiente

Independiente perdió con San Martín (SJ) y sigue sin ganar en el Torneo Clausura

Independiente que desaprovechó un penal, terminó perdiendo 1-0 ante San Martín de San Juan y sigue sin ganar en el Torneo Clausura

19 de octubre 2025 · 21:16hs
San Martín de San Juan venció 1-0 a Independiente.

San Martín de San Juan venció 1-0 a Independiente.

Independiente propuso, pero no pudo con San Martín (SJ). El Rojo perdió por 1-0 en el Hilario Sánchez en el marco de la decimotercera jornada de la Zona B del Torneo Clausura 2025, donde sigue sin conocer la victoria y ostenta la última plaza. Tomás Fernández fue el autor del único tanto del encuentro.

Independiente perdió y sigue sin ganar en el Torneo Clausura

La primera parte comenzó de manera esperanzadora para el equipo de Gustavo Quinteros. A los 5 minutos de juego, Pablo Galdames capturó un rebote dentro del área rival, le cometieron infracción y el árbitro Andrés Merlos cobró penal. El propio mediocampista fue quien se hizo cargo de la pena máxima, pero el arquero Matías Borgogno se quedó con el disparo.

Ya en el complemento, la historia se torcía para el Rojo. A los 18 minutos del segundo tiempo, Tomás Fernández abrió el marcador para los dueños de casa en la única chance que tuvo en todo el partido y le sirvió para sentenciar el duelo. Asimismo, como si fuese poco, en los últimos minutos del partido, Leo Godoy había puesto la igualdad en el marcador, pero mediante la revisión del VAR se detectó una posición adelantada del lateral y el tanto fue anulado.

Embed - EL ROJO PERDIÓ EN SAN JUAN Y SIGUE EN CAÍDA LIBRE | San Martín SJ 1-0 Independiente | RESUMEN

Independiente San Martín Torneo Clausura
Noticias relacionadas
Franco Colapinto hizo referencia al sobrepaso que realizó ante su compañero de equipo Pierre Gasly.

Qué dijo Franco Colapinto sobre el sobrepaso a Gasly y la orden de equipo de Alpine

Ciudad Bolívar venció en los penales a Atlético de Rafaela y jugará en la Primera Nacional.

Ciudad de Bolívar le ganó por penales a Atlético de Rafaela y ascendió a la Primera Nacional

Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Estados Unidos.

Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Estados Unidos

Franco Colapinto finalizó 17° en el Gran Premio de Estados Unidos.

Colapinto desobedeció a su equipo, pasó a Gasly y terminó 17° en el GP de Austin

Lo último

Unión se consagró campeón de la Copa Túnel Subfluvial

Unión se consagró campeón de la Copa Túnel Subfluvial

Argentina cayó ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20

Argentina cayó ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20

Independiente perdió con San Martín (SJ) y sigue sin ganar en el Torneo Clausura

Independiente perdió con San Martín (SJ) y sigue sin ganar en el Torneo Clausura

Último Momento
Unión se consagró campeón de la Copa Túnel Subfluvial

Unión se consagró campeón de la Copa Túnel Subfluvial

Argentina cayó ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20

Argentina cayó ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20

Independiente perdió con San Martín (SJ) y sigue sin ganar en el Torneo Clausura

Independiente perdió con San Martín (SJ) y sigue sin ganar en el Torneo Clausura

En una tarde emotiva, Rosario Central derrotó a Platense y lidera la tabla general

En una tarde emotiva, Rosario Central derrotó a Platense y lidera la tabla general

Una encuesta en la ciudad detalla cuáles son las principales preocupaciones de los santafesinos y su estado de ánimo

Una encuesta en la ciudad detalla cuáles son las principales preocupaciones de los santafesinos y su estado de ánimo

Ovación
Unión se consagró campeón de la Copa Túnel Subfluvial

Unión se consagró campeón de la Copa Túnel Subfluvial

Argentina cayó ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20

Argentina cayó ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20

Qué dijo Franco Colapinto sobre el sobrepaso a Gasly y la orden de equipo de Alpine

Qué dijo Franco Colapinto sobre el sobrepaso a Gasly y la orden de equipo de Alpine

Colapinto desobedeció a su equipo, pasó a Gasly y terminó 17° en el GP de Austin

Colapinto desobedeció a su equipo, pasó a Gasly y terminó 17° en el GP de Austin

Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Estados Unidos

Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Estados Unidos

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos