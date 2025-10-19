Independiente perdió con San Martín (SJ) y sigue sin ganar en el Torneo Clausura

Independiente que desaprovechó un penal, terminó perdiendo 1-0 ante San Martín de San Juan y sigue sin ganar en el Torneo Clausura

Independiente propuso, pero no pudo con San Martín (SJ). El Rojo perdió por 1-0 en el Hilario Sánchez en el marco de la decimotercera jornada de la Zona B del Torneo Clausura 2025, donde sigue sin conocer la victoria y ostenta la última plaza. Tomás Fernández fue el autor del único tanto del encuentro.

La primera parte comenzó de manera esperanzadora para el equipo de Gustavo Quinteros. A los 5 minutos de juego, Pablo Galdames capturó un rebote dentro del área rival, le cometieron infracción y el árbitro Andrés Merlos cobró penal. El propio mediocampista fue quien se hizo cargo de la pena máxima, pero el arquero Matías Borgogno se quedó con el disparo.

Ya en el complemento, la historia se torcía para el Rojo. A los 18 minutos del segundo tiempo, Tomás Fernández abrió el marcador para los dueños de casa en la única chance que tuvo en todo el partido y le sirvió para sentenciar el duelo. Asimismo, como si fuese poco, en los últimos minutos del partido, Leo Godoy había puesto la igualdad en el marcador, pero mediante la revisión del VAR se detectó una posición adelantada del lateral y el tanto fue anulado.