La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

A lo largo de tres días, expositores extranjeros y argentinos con especialidad en distintas disciplinas forenses analizaron la temática de los avances y las nuevas tecnologías aplicadas al descubrimiento científico del crimen

Juan Trento

Por Juan Trento

18 de octubre 2025 · 13:32hs
Encuentro de criminalística realizada en la ciudad de Paraná

La reunión de la que participaron integrantes de fuerzas de seguridad federales y provinciales tuvo como sede el Centro Provincial de Convenciones en la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, durante las jornadas del miércoles 15, jueves 16 y viernes 17 de octubre, con acreditados conferencistas de las materias más diversas del acervo científico en materia de peritajes y nuevas tecnologías tanto de extranjero como de la República Argentina.

Policía Científica en el Sistema Federal de Investigación

El temario desarrollado fue La Policía Científica en el Sistema Federal de Investigación integración de las policías científicas provinciales con las fuerzas nacionales y el rol de las fiscalías en la dirección de la investigación criminal, necesidad de criterios unificados y protocolos comunes, todo ello expuesto por el juez federal con sede en la ciudad de Paraná Leandro Ríos.

Innovación y tecnología aplicada a la Criminalística

Referida al uso de la Inteligencia Artificial IA y el Big Data de pericias digitales, redes de bases de datos (huellas digitales, ADN, balística, imágenes faciales) que fueron expuestas por el Licenciado en Criminalística Marcelo Romero.

Temario y expositores internacionales y argentinos

Ingenerio Sixto Troya Santana sobre: "Introducción y fiabilidad del sistema de registro de datos EDR en los vehículos" (España)

Licenciado Iván Berón y Licenciado Lázaro Azcue sobre: "Variabilidad de la Huella Balística. Una investigación de 10 mil disparos" (Entre Ríos).

Licenciado especialista Marcelo Fernández sobre: “Identificación vehicular y tecnología criminal. Nuevas herramientas para la investigación Forense” (Córdoba) "La Justicia en manos de la Ciencia Criminalística, los mismos principios, Tecnología Avanzada".

Licenciado Cristian Agriela sobre: "La identificación de armas de fuego con moldeado poligonal y el nuevo estriado GMB de Glock" (Uruguay)

Bioquímico Marcelo Alonso sobre: “Obtención de ADN desde piezas dentales sometidas a un sitio de suceso subacuático simulado” (Chile) “Obtención de ADN desde piezas dentales sometidas a un sitio de suceso subacuático simulado”

Licenciado Alberto Grinoviero e Ingeniero y Licenciado Pablo Geretto sobre: "Herramientas de prueba digital en la pericia accidentológica" (Entre Ríos - Ciudad Autónoma de Buenos Aires CABA)

Doctora Marta Maldonado sobre: “Implicancias de La Odontología en las Ciencias Forense (CABA)

Doctora Nora Maidana sobre: "Ficología Forense” (Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) .

Licenciada Noelia Benavidez y Licenciada Pamela Rufiner sobre: “Falanges en Foco: perspectivas anatómicas y funcionales de sus diseños” (Entre Ríos)

Magister Diego Gutiérrez sobre: “La Neurociencia y la neurotecnología combinados con Inteligencia Artificial IA es un alto potencial. Peligro? o innovación?” (Argentina)

Bioquímica y Licenciada Mariela Arismendi y Licenciada Juliana Herrera sobre: “Narcomenudeo en Entre Ríos: Adulterantes y/o diluyentes en materiales incautados” (Entre Ríos).

Calígrafo Jorge Mora sobre: “Plasticidad neuronal y gesto gráfico” (Neuquén)

Dr. Mario Rosillo sobre: “La Odorología Forense en la Investigación Criminal, (Misiones)

Perito Marcelo Romero sobre: “Justicia Algorítmica: La inteligencia artificial en la escena del hecho” (La Plata, provincia de Buenos Aires).

Dr. Stefan Hermann sobre: “Implicancias de La Odontología e n las Ciencias Forense (Austria).

“Investigación de accidente de tránsito en vehículos con sensores ADAS”

Dr. Andrés Ruíz García sobre: “Implicancias de La Odontología en las Ciencias Forense (Ecuador) “Crímenes sexuales: factores que alteran el modus operandi”

Dr. Luis Bartolomé Moro sobre: “Implicancias de La Odontología en las Ciencias Forense (España) Cebos de entrenamiento canino “Zombi”: El método seguro y eficaz para la detección del fentanilo (España).

PDI conferencia forense
