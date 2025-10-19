El piloto de Red Bull Max Verstappen se impuso holgadamente y fue seguido por Lando Norris y Charles Leclerc

Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Estados Unidos tras dominar de principio a fin la carrera y lo siguieron Lando Norris y Charles Leclerc, quienes protagonizaron una gran lucha por el segundo puesto. Por su parte, Franco Colapinto finalizó 17°.

El piloto de Red Bull, que venía de hacer la pole position, consiguió mantenerse como líder en la largada y nadie pudo pelearle para sacarle su lugar. De esta manera, Verstappen consigue acercarse más a los McLaren y seguir en la lucha por el Campeonato de Pilotos.

Leclerc fue el gran protagonista del día a pesar de haber finalizado en la tercera posición. El monagesco se defendió en reiteradas ocasiones ante los ataques del McLaren para ser escolta del primero. Además, a pesar de que en la vuelta 23 cayó al noveno lugar por una parada a boxes, rápidamente superó a sus contrincantes para volver a la cima y finalizar subido en el podio.

El argentino, mientras tanto, llegó a estar 14°, pero cuando frenó para cambiar los neumáticos quedó último. Más tarde, superó a Bortoleto y terminó con un sobrepaso a su compañero de equipo Pierre Gasly, a pesar de que su escudería le había pedido no hacerlo.

Resultado final del GP de Estados Unidos 2025 de la Fórmula 1

1. Max Verstappen (Red Bull Racing) - 1:34:00.161

2. Lando Norris (McLaren) - +7.959s

3. Charles Leclerc (Ferrari) - +15.373s

4. Lewis Hamilton (Ferrari) - +28.536s

5. Oscar Piastri (McLaren) - +29.678s

6. George Russell (Mercedes) - +33.456s

7. Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) - +52.714s

8. Nico Hülkenberg (Kick Sauber) - +57.249s

9. Oliver Bearman (Haas F1 Team) - +1:04.722s

10. Fernando Alonso (Aston Martin) - +1:10.001s

11. Liam Lawson (Racing Bulls) - +1:13.209s

12. Lance Stroll (Aston Martin) - +1:14.778s

13. Kimi Antonelli (Mercedes) - +1:15.746s

14. Alexander Albon (Williams) - +1:20.000s

15. Esteban Ocon (Haas F1 Team) - +1:23.043s

16. Isack Hadjar (Racing Bulls)

17. Franco Colapinto (Alpine) - +1 vuelta

18. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) - +1 vuelta

19. Pierre Gasly (Alpine) - +1 vuelta

NC. Carlos Sainz (Williams) - DNF (abandonó en la vuelta 5)