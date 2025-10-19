Uno Santa Fe | Ovación | Max Verstappen

Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Estados Unidos

El piloto de Red Bull Max Verstappen se impuso holgadamente y fue seguido por Lando Norris y Charles Leclerc

19 de octubre 2025 · 18:29hs
Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Estados Unidos.

Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Estados Unidos.

Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Estados Unidos tras dominar de principio a fin la carrera y lo siguieron Lando Norris y Charles Leclerc, quienes protagonizaron una gran lucha por el segundo puesto. Por su parte, Franco Colapinto finalizó 17°.

Verstappen ganó con mucha comodidad

El piloto de Red Bull, que venía de hacer la pole position, consiguió mantenerse como líder en la largada y nadie pudo pelearle para sacarle su lugar. De esta manera, Verstappen consigue acercarse más a los McLaren y seguir en la lucha por el Campeonato de Pilotos.

Leclerc fue el gran protagonista del día a pesar de haber finalizado en la tercera posición. El monagesco se defendió en reiteradas ocasiones ante los ataques del McLaren para ser escolta del primero. Además, a pesar de que en la vuelta 23 cayó al noveno lugar por una parada a boxes, rápidamente superó a sus contrincantes para volver a la cima y finalizar subido en el podio.

El argentino, mientras tanto, llegó a estar 14°, pero cuando frenó para cambiar los neumáticos quedó último. Más tarde, superó a Bortoleto y terminó con un sobrepaso a su compañero de equipo Pierre Gasly, a pesar de que su escudería le había pedido no hacerlo.

Resultado final del GP de Estados Unidos 2025 de la Fórmula 1

1. Max Verstappen (Red Bull Racing) - 1:34:00.161

2. Lando Norris (McLaren) - +7.959s

3. Charles Leclerc (Ferrari) - +15.373s

4. Lewis Hamilton (Ferrari) - +28.536s

5. Oscar Piastri (McLaren) - +29.678s

6. George Russell (Mercedes) - +33.456s

7. Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) - +52.714s

8. Nico Hülkenberg (Kick Sauber) - +57.249s

9. Oliver Bearman (Haas F1 Team) - +1:04.722s

10. Fernando Alonso (Aston Martin) - +1:10.001s

11. Liam Lawson (Racing Bulls) - +1:13.209s

12. Lance Stroll (Aston Martin) - +1:14.778s

13. Kimi Antonelli (Mercedes) - +1:15.746s

14. Alexander Albon (Williams) - +1:20.000s

15. Esteban Ocon (Haas F1 Team) - +1:23.043s

16. Isack Hadjar (Racing Bulls)

17. Franco Colapinto (Alpine) - +1 vuelta

18. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) - +1 vuelta

19. Pierre Gasly (Alpine) - +1 vuelta

NC. Carlos Sainz (Williams) - DNF (abandonó en la vuelta 5)

Max Verstappen Red Bull Franco Colapinto
Noticias relacionadas
Con gol de Alejo Véliz, Rosario Central venció 1-0 a Platense.

En una tarde emotiva, Rosario Central derrotó a Platense y lidera la tabla general

Franco Colapinto hizo referencia al sobrepaso que realizó ante su compañero de equipo Pierre Gasly.

Qué dijo Franco Colapinto sobre el sobrepaso a Gasly y la orden de equipo de Alpine

Ciudad Bolívar venció en los penales a Atlético de Rafaela y jugará en la Primera Nacional.

Ciudad de Bolívar le ganó por penales a Atlético de Rafaela y ascendió a la Primera Nacional

Franco Colapinto finalizó 17° en el Gran Premio de Estados Unidos.

Colapinto desobedeció a su equipo, pasó a Gasly y terminó 17° en el GP de Austin

Lo último

Unión se consagró campeón de la Copa Túnel Subfluvial

Unión se consagró campeón de la Copa Túnel Subfluvial

Argentina cayó ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20

Argentina cayó ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20

Independiente perdió con San Martín (SJ) y sigue sin ganar en el Torneo Clausura

Independiente perdió con San Martín (SJ) y sigue sin ganar en el Torneo Clausura

Último Momento
Unión se consagró campeón de la Copa Túnel Subfluvial

Unión se consagró campeón de la Copa Túnel Subfluvial

Argentina cayó ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20

Argentina cayó ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20

Independiente perdió con San Martín (SJ) y sigue sin ganar en el Torneo Clausura

Independiente perdió con San Martín (SJ) y sigue sin ganar en el Torneo Clausura

En una tarde emotiva, Rosario Central derrotó a Platense y lidera la tabla general

En una tarde emotiva, Rosario Central derrotó a Platense y lidera la tabla general

Una encuesta en la ciudad detalla cuáles son las principales preocupaciones de los santafesinos y su estado de ánimo

Una encuesta en la ciudad detalla cuáles son las principales preocupaciones de los santafesinos y su estado de ánimo

Ovación
Unión se consagró campeón de la Copa Túnel Subfluvial

Unión se consagró campeón de la Copa Túnel Subfluvial

Argentina cayó ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20

Argentina cayó ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20

Qué dijo Franco Colapinto sobre el sobrepaso a Gasly y la orden de equipo de Alpine

Qué dijo Franco Colapinto sobre el sobrepaso a Gasly y la orden de equipo de Alpine

Colapinto desobedeció a su equipo, pasó a Gasly y terminó 17° en el GP de Austin

Colapinto desobedeció a su equipo, pasó a Gasly y terminó 17° en el GP de Austin

Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Estados Unidos

Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Estados Unidos

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos