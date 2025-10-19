La última encuesta de In.fluencia Consultoría —realizada los días 14 y 15 de octubre en la ciudad de Santa Fe— reveló un clima social marcado por la preocupación económica, la desconfianza política y el malestar emocional.
Una encuesta en la ciudad detalla cuáles son las principales preocupaciones de los santafesinos y su estado de ánimo
El estudio recogió la opinión de 230 personas mayores de 18 años, residentes en distintos barrios de la capital provincial
Con un margen de error del 6% y un nivel de confianza del 95%, el estudio recogió la opinión de 230 personas mayores de 18 años, residentes en distintos barrios de la capital provincial.
LEER MÁS: Religión y tiempo libre: ¿en qué creen y qué hacen los santafesinos fuera del trabajo?
La economía, al tope de los problemas
La situación económica se mantiene como la mayor preocupación de los santafesinos, seguida de la inseguridad y la falta de empleo.
De acuerdo con los resultados, el 48,7% de los encuestados identificó a la situación económica como el principal problema que afecta su vida o la de su familia. En segundo lugar, un 38,3% mencionó la inseguridad, mientras que el 28,7% destacó las dificultades vinculadas al trabajo.
Otros temas que preocupan a los santafesinos son la salud (23,5%), la vivienda (23,5%) y la falta de tiempo (15,6%). En un nivel menor, aparecen los problemas con los servicios públicos (15,2%), la educación (7,8%) y la soledad (7,8%).
Estados de ánimo
El relevamiento también indagó en el clima emocional de la ciudadanía. Allí, se observa que el 34,1% de los consultados se siente alegre u optimista, mientras que un 30,6% manifestó emociones negativas como tristeza, angustia o miedo. Solo un 14% dijo sentirse feliz o esperanzado, y un 13,1% se describió como enojado o indignado.
Situación familiar y de su entorno
Aun en un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo y la incertidumbre social, una parte importante de los santafesinos mantiene una percepción relativamente positiva sobre su realidad cotidiana. Según el estudio de opinión, el 44,8% de los encuestados considera que su situación personal o familiar es “algo mejor” que la de su entorno, mientras que un 5,7% cree que está “mucho mejor”.
En contrapartida, el 37,4% señaló que se encuentra “algo peor”, y un 10,9% dijo estar “mucho peor” que quienes los rodean. Solo un 1,3% de los participantes no supo o no quiso responder.