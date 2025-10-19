Una encuesta en la ciudad detalla cuáles son las principales preocupaciones de los santafesinos y su estado de ánimo

El estudio recogió la opinión de 230 personas mayores de 18 años, residentes en distintos barrios de la capital provincial

Una encuesta en Santa Fe reveló un clima social marcado por la preocupación económica, la desconfianza política y el malestar emocional.

La última encuesta de In.fluencia Consultoría —realizada los días 14 y 15 de octubre en la ciudad de Santa Fe— reveló un clima social marcado por la preocupación económica, la desconfianza política y el malestar emocional.

Con un margen de error del 6% y un nivel de confianza del 95%, el estudio recogió la opinión de 230 personas mayores de 18 años , residentes en distintos barrios de la capital provincial.

La economía, al tope de los problemas

La situación económica se mantiene como la mayor preocupación de los santafesinos, seguida de la inseguridad y la falta de empleo.

De acuerdo con los resultados, el 48,7% de los encuestados identificó a la situación económica como el principal problema que afecta su vida o la de su familia. En segundo lugar, un 38,3% mencionó la inseguridad, mientras que el 28,7% destacó las dificultades vinculadas al trabajo.

Otros temas que preocupan a los santafesinos son la salud (23,5%), la vivienda (23,5%) y la falta de tiempo (15,6%). En un nivel menor, aparecen los problemas con los servicios públicos (15,2%), la educación (7,8%) y la soledad (7,8%).

Estados de ánimo

El relevamiento también indagó en el clima emocional de la ciudadanía. Allí, se observa que el 34,1% de los consultados se siente alegre u optimista, mientras que un 30,6% manifestó emociones negativas como tristeza, angustia o miedo. Solo un 14% dijo sentirse feliz o esperanzado, y un 13,1% se describió como enojado o indignado.

Situación familiar y de su entorno

Aun en un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo y la incertidumbre social, una parte importante de los santafesinos mantiene una percepción relativamente positiva sobre su realidad cotidiana. Según el estudio de opinión, el 44,8% de los encuestados considera que su situación personal o familiar es “algo mejor” que la de su entorno, mientras que un 5,7% cree que está “mucho mejor”.

En contrapartida, el 37,4% señaló que se encuentra “algo peor”, y un 10,9% dijo estar “mucho peor” que quienes los rodean. Solo un 1,3% de los participantes no supo o no quiso responder.

