En una tarde emotiva, Rosario Central derrotó a Platense y lidera la tabla general

Luego del homenaje a Miguel Ángel Russo, Rosario Central venció a Platense 1-0 y se escapó como líder en la tabla anual y se afianza entre los ocho de la Zona B.

En una jornada cargada de emociones por el homenaje a Miguel Ángel Russo, Rosario Central pisó fuerte en el Gigante de Arroyito y derrotó 1-0 a Platense por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Rosario Central líder de la tabla anual

Con un gol de Alejo Véliz de cabeza, el Canalla se quedó con tres puntos clave ante el campeón vigente y, además de alejarse como único líder de la tabla anual con 59 puntos. Pero también quedó a un paso de asegurar su lugar en los octavos de final por la Zona B.