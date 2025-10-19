Qué dijo Franco Colapinto sobre el sobrepaso a Gasly y la orden de equipo de Alpine

En las últimas vueltas del GP de Estados Unidos, Colapinto adelantó a su compañero de equipo Gasly, pese a que le pidieron que no lo hiciera

Se gritó como un gol. Aunque lo que estuviera en juego fuera pasar de la 18ª a la 17ª posición. Franco Colapinto hizo oídos sordos a la orden de equipo de Alpine, que le pidió que mantuviera la posición para defender a Pierre Gasly de los ataques del resto, y le aplicó un sobrepaso genial a su compañero. Después del GP de Estados Unidos, el argentino habló con los medios y explicó por qué tomó esa determinación.

Al margen de la maniobra, el oriundo de Pilar fue consultado por si hubo una segunda conversación con el equipo, ya que la orden llegó una vuelta antes del sorpasso. No lo respondió directamente, pero dejó entrever que fue una decisión personal: "Creo que era lo correcto, me tocó a mí dar la posición varias veces".

De inmediato, Colapinto desarrolló: "Iba mucho mas rápido y creo que él tenía gomas un poco mas viejas. Iba un segundo y pico mas lento, era lo mejor para la situación en la que estábamos; me estaba atacando mucho Bortoleto y pasarlo era una forma de defenderme también. Estábamos peleando por los puestos 17 y 18, no tiene sentido discutir por estas cosas".

En cuanto a la carrera, que lo tuvo resistiendo con la goma media y paseando por el fondo una vez que paró en boxes, Franco comentó: "Muy difícil, muy larga, mucho calor, mucha degradación de gomas... No tuve ritmo, así que fue dura. Hice un par de sobrepasos buenos, pero son estas carreras que cuando no tenés ritmo no vas para adelante y estás defendiéndote todo el día".

En esa línea, siguió: "Luché con todo, pero fue muy duro con la goma media. Cada vez que me pasaba un auto perdía mucha carga. Cuando cambié, puse unas un poquito mejores y el auto volvió a estar más vivo, tuve el ritmo de Hadjar, de Pierre, encontré más ritmo y me sentí más cómodo con el auto. Fue un día para aprender, como equipo nos costó mucho el fin de semana entre el calor y los baches".

De cara al GP de México, que se disputará en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con rectas largas y unas cuantas curvas de baja velocidad, el bonaerense espera que cambie la mano: "Ojalá que sea un mejor fin de semana".