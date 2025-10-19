Uno Santa Fe | Ovación | Franco Colapinto

Qué dijo Franco Colapinto sobre el sobrepaso a Gasly y la orden de equipo de Alpine

En las últimas vueltas del GP de Estados Unidos, Colapinto adelantó a su compañero de equipo Gasly, pese a que le pidieron que no lo hiciera

19 de octubre 2025 · 18:58hs
Franco Colapinto hizo referencia al sobrepaso que realizó ante su compañero de equipo Pierre Gasly.

Franco Colapinto hizo referencia al sobrepaso que realizó ante su compañero de equipo Pierre Gasly.

Se gritó como un gol. Aunque lo que estuviera en juego fuera pasar de la 18ª a la 17ª posición. Franco Colapinto hizo oídos sordos a la orden de equipo de Alpine, que le pidió que mantuviera la posición para defender a Pierre Gasly de los ataques del resto, y le aplicó un sobrepaso genial a su compañero. Después del GP de Estados Unidos, el argentino habló con los medios y explicó por qué tomó esa determinación.

La explicación de Colapinto

Al margen de la maniobra, el oriundo de Pilar fue consultado por si hubo una segunda conversación con el equipo, ya que la orden llegó una vuelta antes del sorpasso. No lo respondió directamente, pero dejó entrever que fue una decisión personal: "Creo que era lo correcto, me tocó a mí dar la posición varias veces".

De inmediato, Colapinto desarrolló: "Iba mucho mas rápido y creo que él tenía gomas un poco mas viejas. Iba un segundo y pico mas lento, era lo mejor para la situación en la que estábamos; me estaba atacando mucho Bortoleto y pasarlo era una forma de defenderme también. Estábamos peleando por los puestos 17 y 18, no tiene sentido discutir por estas cosas".

En cuanto a la carrera, que lo tuvo resistiendo con la goma media y paseando por el fondo una vez que paró en boxes, Franco comentó: "Muy difícil, muy larga, mucho calor, mucha degradación de gomas... No tuve ritmo, así que fue dura. Hice un par de sobrepasos buenos, pero son estas carreras que cuando no tenés ritmo no vas para adelante y estás defendiéndote todo el día".

En esa línea, siguió: "Luché con todo, pero fue muy duro con la goma media. Cada vez que me pasaba un auto perdía mucha carga. Cuando cambié, puse unas un poquito mejores y el auto volvió a estar más vivo, tuve el ritmo de Hadjar, de Pierre, encontré más ritmo y me sentí más cómodo con el auto. Fue un día para aprender, como equipo nos costó mucho el fin de semana entre el calor y los baches".

De cara al GP de México, que se disputará en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con rectas largas y unas cuantas curvas de baja velocidad, el bonaerense espera que cambie la mano: "Ojalá que sea un mejor fin de semana".

Franco Colapinto Pierre Gasly Alpine
Noticias relacionadas
San Martín de San Juan venció 1-0 a Independiente.

Independiente perdió con San Martín (SJ) y sigue sin ganar en el Torneo Clausura

Con gol de Alejo Véliz, Rosario Central venció 1-0 a Platense.

En una tarde emotiva, Rosario Central derrotó a Platense y lidera la tabla general

Ciudad Bolívar venció en los penales a Atlético de Rafaela y jugará en la Primera Nacional.

Ciudad de Bolívar le ganó por penales a Atlético de Rafaela y ascendió a la Primera Nacional

Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Estados Unidos.

Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Estados Unidos

Lo último

Unión se consagró campeón de la Copa Túnel Subfluvial

Unión se consagró campeón de la Copa Túnel Subfluvial

Argentina cayó ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20

Argentina cayó ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20

Independiente perdió con San Martín (SJ) y sigue sin ganar en el Torneo Clausura

Independiente perdió con San Martín (SJ) y sigue sin ganar en el Torneo Clausura

Último Momento
Unión se consagró campeón de la Copa Túnel Subfluvial

Unión se consagró campeón de la Copa Túnel Subfluvial

Argentina cayó ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20

Argentina cayó ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20

Independiente perdió con San Martín (SJ) y sigue sin ganar en el Torneo Clausura

Independiente perdió con San Martín (SJ) y sigue sin ganar en el Torneo Clausura

En una tarde emotiva, Rosario Central derrotó a Platense y lidera la tabla general

En una tarde emotiva, Rosario Central derrotó a Platense y lidera la tabla general

Una encuesta en la ciudad detalla cuáles son las principales preocupaciones de los santafesinos y su estado de ánimo

Una encuesta en la ciudad detalla cuáles son las principales preocupaciones de los santafesinos y su estado de ánimo

Ovación
Unión se consagró campeón de la Copa Túnel Subfluvial

Unión se consagró campeón de la Copa Túnel Subfluvial

Argentina cayó ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20

Argentina cayó ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20

Qué dijo Franco Colapinto sobre el sobrepaso a Gasly y la orden de equipo de Alpine

Qué dijo Franco Colapinto sobre el sobrepaso a Gasly y la orden de equipo de Alpine

Colapinto desobedeció a su equipo, pasó a Gasly y terminó 17° en el GP de Austin

Colapinto desobedeció a su equipo, pasó a Gasly y terminó 17° en el GP de Austin

Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Estados Unidos

Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Estados Unidos

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos