Investigan cómo un nene de cuatro años fue baleado en su casa de Guadalupe Oeste

El menor fue trasladado al hospital Iturraspe con una grave herida de bala. Su abuelo y su tío dieron versiones contradictorias sobre lo ocurrido dentro de la vivienda. Cuál es su estado de salud

Juan Trento

Por Juan Trento

17 de octubre 2025 · 08:20hs
El menos ingresó en la tarde del jueves en compañía de su abuelo derivado de un centro de atención primaria

Este jueves por la tarde, un nene de cuatro años fue trasladado de urgencia al hospital Iturraspe tras resultar herido de bala en la zona genital, con orificio de salida en uno de sus glúteos, en un confuso episodio ocurrido dentro de su vivienda ubicada en French y Mitre, en el barrio Guadalupe Oeste de la ciudad de Santa Fe.

Cerca de las 16, un hombre de 49 años llegó al Centro de Salud de Sarmiento y French junto a su nieto, quien presentaba una herida de arma de fuego. Los médicos que asistieron al pequeño dieron inmediato aviso al policía de guardia, y poco después intervinieron agentes de la Comisaría 8°. Debido a la gravedad del cuadro, el niño fue trasladado de urgencia al hospital Iturraspe, donde quedó internado bajo cuidados médicos.

Según el parte emitido por el nosocomio "el paciente se encuentra estable y hemodinámicamente compensado. Se completarán estudios diagnósticos y permanece internado en Sala de Cuidados Especiales".

Testimonios con contradicciones

En el nosocomio, los policías entrevistaron al abuelo del menor, de 49 años, y al tío, de 27. Ambos afirmaron que el niño “estaba jugando en una habitación” cuando se escucharon dos detonaciones y luego lo hallaron herido y ensangrentado.

Sin embargo, los investigadores señalaron incongruencias en las declaraciones: resultaba difícil de creer que un niño tan pequeño tuviera acceso a un arma de fuego cargada y además pudiera dispararla por sí mismo.

Intervención del Fiscal de Homicidios del MPA

Ante la gravedad del hecho, los policías informaron lo ocurrido a la Jefatura de la Comisaría 8°, que notificó al Fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El funcionario judicial ordenó una requisa domiciliaria inmediata en la vivienda donde ocurrió el episodio.

Durante el procedimiento, los agentes no hallaron el arma de fuego utilizada, aunque sí secuestraron una cartuchera con varias balas calibre .22, la cual fue remitida a peritaje. El lugar quedó preservado a la espera del trabajo de los peritos criminalísticos de la Policía de Investigaciones (PDI).

Por disposición del fiscal, tanto el abuelo como el tío del niño recuperaron la libertad, aunque quedaron vinculados a la investigación hasta determinar cómo ocurrieron los hechos.

Peritajes y avances de la investigación

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó las pericias criminalísticas de rigor en la vivienda y en los lugares donde el niño fue atendido. Se constató el secuestro de las balas calibre .22, aunque hasta el momento no fue encontrada el arma que provocó la herida.

La Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe mantiene abierta la investigación para establecer con precisión cómo se produjo el disparo y quién tuvo responsabilidad directa en el hecho que dejó grave a un menor de edad.

