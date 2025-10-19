Colapinto desobedeció a su equipo, pasó a Gasly y terminó 17° en el GP de Austin

Uno Santa Fe | Ovación | Franco Colapinto

El piloto argentino Franco Colapinto largó 15° y terminó 17° en el Circuito de las Américas, de Texas.

19 de octubre 2025 · 18:12hs
Franco Colapinto finalizó 17° en el Gran Premio de Estados Unidos.

Franco Colapinto terminó 17° en el Gran Premio de Austin, Estados Unidos, de la Fórmula 1. El argentino tuvo una mala largada, rodó al máximo de sus posibilidades durante toda la carrera y, en el último giro, desobedeció a la cúpula de Alpine y adelantó a su compañero, Pierre Gasly, con una arriesgada maniobra.

El argentino, quien sumó un punto con Williams en la pasada temporada en el Circuito de las Américas en la temporada 2024, inició la cita desde el 15° puesto tras avanzar a la Q2 en la clasificación del sábado. Pese al buen resultado, cedió su lugar ante Esteban Ocon (Haas) y Gabriel Bortoleto (Sauber) en la largada.

Rápidamente, recuperó los dos escalones perdidos y realizó un stint muy largo con los neumáticos medios. En el ecuador de la carrera, fue superado en la pista por el italiano Kimi Antonelli, quien sufrió un accidente con Carlos Sainz en el amanecer de la prueba y tenía más ritmo con su Mercedes, y por Alex Albon, su excompañero en Williams.

Producto de su estrategia, el pilarense de 22 años aprovechó las paradas previas de sus rivales y llegó al 11° lugar. No obstante, se detuvo por única vez en la vuelta 38 y cayó al último lugar.

Colapinto, que inició con compuestos medios, comenzó a mejorar sus tiempos con el neumático rojo. Finalmente, le recortó la distancia a Gasly, su compañero, y lo superó por el interior de la primera curva, pese a que su equipo le pidió que no lo hiciera y mantuvieran la posición.

De todas formas, el sudamericano continúa sin sumar puntos en la vigente temporada de El Gran Circo. El próximo finde podría hacerlo en el Gran Premio de México.

