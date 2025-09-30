Los Rancheros se presentarán el sábado 18 de octubre en el Teatro Luz y Fuerza (Junín 2957) Las entradas se encuentran a la venta en la boletería del Teatro y a través de Ticketway (puntos de venta online y físicos).

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos

Consolidada como un emblema del rock nacional, Los Rancheros vuelven a Santa Fe para ofrecer un show imperdible en el que recorrerán sus grandes clásicos e incluirá las canciones de su nuevo disco, "En La Radio". La cita será el sábado 18 de octubre a las 21 en el Teatro Luz y Fuerza (Junín 2957).

Con más de treinta años, Los Rancheros se han consolidado como un clásico indiscutido del rock argentino. En esta presentación la banda recorrerá los éxitos que marcaron generaciones —como Mujer, Sin solución y El Che y los Rolling Stones— y compartirán las composiciones de En La Radio, su nuevo trabajo discográfico que mantiene la esencia del grupo, incorporando sonidos actuales.

Este show llega tras una exitosa gira regional que pasó por Paraná, Gualeguaychú, Concordia, Resistencia y Posadas, entre otras localidades. Sobre el escenario, Los Rancheros ofrecerán una propuesta que une generaciones: una mezcla potente de nostalgia, emoción y nuevas composiciones que reafirman su vigencia dentro del panorama musical argentino.

Actualmente, Los Rancheros está integrado por Meno Fernández (autor y compositor, voz líder y guitarras), Julián Meza (bajo y coros), Riqui González (batería y percusión), Manu Pineda (teclados, programaciones y coros) y Sergio Boaglio (guitarras y coros)

Sobre En La Radio

En la radio es un disco de canciones inéditas que vio la luz luego de cinco años de la salida de Canciones escondidas 1 y 2, su anterior LP. La canción “En la radio”, que da título al álbum, resume su esencia y abarca un concepto que transita lo clásico y lo moderno: la transformación en los medios de comunicación, en donde conviven la nostalgia de ayer con la incontrastable realidad del presente.

La producción artística pertenece a Los Rancheros, fue grabado en Buenos Aires y mezclado y masterizado por Martín Pomares. El corte “En la radio” cuenta con un videoclip dirigido por Lucas Guimil.