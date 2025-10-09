Uno Santa Fe | Escenario | La Delio Valdez

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

El Cumbión de La Delio Valdez se presentará en HUB el viernes 17 de octubre. Las últimas entradas pueden adquirirse en la boletería de HUB y a través de Ticketway y sus puntos de venta (online y físicos).

9 de octubre 2025 · 09:16hs
El Cumbión de La Delio Valdez llega a HUB presentando El Desvelo

gentileza

El Cumbión de La Delio Valdez llega a HUB presentando "El Desvelo"

La orquesta inaugura nueva gira federal de la mano de El cumbión de La Delio Valdez, para presentar su nuevo álbum, El Desvelo, en cada rincón del país. Las 12 canciones de este disco recorrerán las rutas de todo el país, con presentaciones confirmadas en Buenos Aires, Pergamino, Mar del Plata, La Plata, Córdoba, Rosario, San Luis y Santa Fe. El Cumbión de La Delio Valdez contará con su clásicas noches de baile hasta la madrugada de la mano de su DJ, Sonido Parrandero. La gira seguirá sumando paradas para llevar la fiesta, el disfrute y el nuevo disco a todo el país. A la ciudad de Santa Fe llegarán este 17 de octubre a las 21 en HUB, el espacio ubicado en 25 de Mayo 3428.

El Cumbión es la fiesta mítica de la banda que nace en la casa del maestro Delio Valdez. Un espacio de encuentro que se fue transformando en un lugar para la fiesta y la alegría compartida. El Cumbión es una fiesta hecha a medida de lo que le gusta a la Orquesta: noches de baile y disfrute hasta la madrugada. Música en vivo a cargo de la banda y una selección de las mejores canciones por Sonido Parrandero.

Una reivindicación del hacer independiente y autogestivo, una celebración de la cumbia que es mucho más que un ritmo musical, es un movimiento. La banda sabe que la fiesta tiene un rol fundamental que es conectar a las personas y reivindicar el derecho al disfrute.

Puntos de venta:

HUB | 25 de Mayo 3428

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

La Delio Valdez HUB octubre
