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Cóccaro le amargó la fiesta a Central para el agónico empate de Newell's

Rosario Central igualó 1-1 con Newells en el Gigante de Arroyito, por la fecha 8 del Clausura. El gol del Canalla lo hizo Gastón Ávila, y el del visitante Diego Cóccaro.

Ovación

Por Ovación

6 de septiembre 2026 · 17:57hs
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Cóccaro le amargó la fiesta a Central para el agónico empate de Newells

Newell's rescató un agónico empate 1-1 en el clásico ante Rosario Central disputado este domingo en el estadio Gigante de Arroyito, válido por la octava fecha del Torneo Clausura.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el gol del “Canalla” lo convirtió Gastón Ávila a los 46 minutos del primer tiempo, mientras que la “Lepra” igualó el partido de la mano de Matías Coccaro, a los 48 del complemento.

El elenco comandado por Jorge Almirón ganaba durante gran parte del duelo, pero sobre el cierre los rojinegros lograron poner las tablas en el resultado con un gol, en principio anulado, que finalmente fue convalidado luego de ser revisado por el VAR.

Cómo quedaron Newell's y Rosario Central en el Clausura

Con este resultado, Rosario Central alcanzó la sexta posición de la Zona B del campeonato local con 12 unidades. En tanto, Newell’s se ubicó en la quinta plaza del Grupo A, a la espera de otros resultados, con los mismos puntos.

En un desarrollo bastante apagado del partido, los goles del mismo le pusieron más emoción al clásico rosarino.

Luego de un tiro de esquina desde la izquierda de Jaminton Campaz, la pelota quedó en el aire dentro del área y el defensor Gastón Ávila remató con un zurdazo de volea para clavarla en el ángulo superior derecho del arquero Josue Reinatti. De esta manera, el “Canalla” se fue al descanso con ventaja en el marcador y un duro golpe al rival, ya que el tanto sucedió en los últimos instantes de la etapa inicial.

Cuando parecía que la partida terminaría en una nueva victoria del elenco local, apareció Matías Coccaro, con algo de suspenso, para rescatar un punto a favor de la “Lepra”. El delantero con pasado en Huracán recibió la pelota dentro del área, a pase de Ignacio Ramírez, y punteó la pelota por debajo del arquero Conan Ledesma.

Ahora, Rosario Central visitará a Tigre el próximo domingo desde las 14:45, mientras que Newell’s recibirá a Vélez el viernes 11 de septiembre a partir de las 17:00, ambos correspondientes a la novena jornada del Torneo Clausura.

Central Newells Cóccaro
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