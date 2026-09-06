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El Barcelona goleó al Valencia y sigue con puntaje ideal en La Liga

Los dirigidos por Hansi Flick lideran en soledad en el campeonato español.

Ovación

Por Ovación

6 de septiembre 2026 · 18:08hs
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El Barcelona goleó al Valencia y sigue con puntaje ideal en La Liga

El Barcelona goleó 5-0 al Valencia en condición de visitante, por la cuarta fecha de LaLiga de España, y sigue como líder con puntaje ideal.

Los goles para los dirigidos por Hansi Flick los hicieron los españoles Lamine Yamal (por duplicado), Fermín López y Pedri, además del brasilero Raphinha.

El encargado de abrir el marcador fue Yamal, quien a los cinco minutos recibió tras un gran pase de López y definió por arriba del arquero rival.

A los 22 minutos, López se encargo de estirar la ventaja al recibir dentro del área y definir con mucha categoría de zurda.

En el inicio del segundo tiempo, Raphinha empezó a liquidar el encuentro al definir solo frente al arco tras una contra letal, mientras que Pedri anotó el 4-0 a los 34 de la segunda mitad al definir en la puerta del área después de una buena jugada colectiva.

Finalmente, cuando restaban solo seis minutos para el final del encuentro, Yamal estampó el 5-0 definitivo con un potente remate dentro del área al recibir después de una gran asistencia de Dani Olmo.

Barcelona, líder de la Liga de España

Con este resultado, el Barcelona se mantiene como líder con puntaje ideal en el certamen español, ya que previamente había derrotado 5-2 al Elche, 2-0 al Athletic Bilbao y 5-2 al Rayo Vallecano. El Valencia, por su parte, se hunde en el fondo de la tabla con solo un punto.

En la próxima fecha, el Barcelona visitará el Levante, mientras que el Valencia jugará fuera de casa ante el Sevilla.

Barcelona Valencia Liga
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