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El color de la orina y la salud del cuerpo: cuándo conviene hacer una consulta médica

Una guía basada en la explicación de un urólogo para distinguir variaciones en la orina esperables de señales que justifican consulta médica

6 de septiembre 2026 · 18:08hs
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Qué dice el color de la orina sobre la salud y cuándo conviene consultar

Qué dice el color de la orina sobre la salud y cuándo conviene consultar

Un cambio en el color de la orina puede parecer menor, pero no siempre conviene ignorarlo. La referencia principal, según explicó la Cleveland Clinic a partir de la evaluación del urólogo Adam Cohen, es distinguir entre variaciones esperables y señales que pueden justificar una consulta médica.

La orina puede verse más clara o más oscura por factores habituales, como la cantidad de agua ingerida, el ejercicio, los alimentos o algunos medicamentos.

En una persona sana e hidratada, el color suele ubicarse entre el amarillo pálido y el tono pajizo claro, una guía útil para detectar cuándo el cambio se aparta de lo normal.

El rango habitual va del color amarillo pálido al tono pajizo claro

La orina está compuesta en gran parte por agua y su color depende de pigmentos presentes en los productos de desecho que los riñones filtran de la sangre.

Por eso, el aspecto puede modificarse a lo largo del día sin que eso implique una alteración de base. La explicación sitúa el criterio de lectura en algo simple: no toda diferencia visible funciona como señal de alarma.

En ese marco, el amarillo pálido y el tono pajizo claro aparecen como la referencia de normalidad que señaló Cohen. El especialista indicó que es normal que el color varíe un poco día a día, siempre que se mantenga dentro de una determinada gama de amarillos. Ese punto permite separar una oscilación esperable de un cambio más llamativo o persistente.

Cuando el tono se vuelve algo más oscuro, Cohen lo vinculó con una deshidratación leve. Esa situación puede aparecer después de hacer ejercicio o de permanecer al aire libre en un día caluroso. De acuerdo con la explicación del especialista, el color debería aclararse al incorporar líquidos.

La persistencia del cambio es una de las señales más importantes

Uno de los ejes más útiles de la explicación no está en el color aislado, sino en su duración. La orina transparente, por ejemplo, puede verse de manera ocasional si hubo un consumo alto de agua.

Sin embargo, si ese aspecto se mantiene, podría indicar una hidratación excesiva capaz de diluir la orina hasta volver casi imperceptible el color de los desechos.

Si la orina permanece transparente sin una ingesta abundante de líquidos, eso podría asociarse a un problema renal o a diabetes.

En ese caso, corresponde consultar a un médico para buscar una explicación. La persistencia fuera del rango habitual funciona así como un criterio central para decidir cuándo dejar de considerar el cambio como algo transitorio.

La misma lógica aparece en los tonos más oscuros. Una orina amarronada suele indicar un nivel de deshidratación más preocupante. Si el color no se aclara después de beber líquidos, conviene acudir a un profesional.

Otras posibilidades, como la presencia de bilis en la orina, puede ser un signo de enfermedad hepática, o la porfiria, un trastorno poco frecuente que afecta la piel y el sistema nervioso.

Alimentos, medicamentos e infecciones también pueden alterar el aspecto

Alimentos, colorantes, suplementos y medicamentos pueden modificar el color de la orina sin que eso indique necesariamente una enfermedad.

Entre otros ejemplos, aparecen la remolacha, los arándanos, el ruibarbo y productos con colorante rojo para los tonos rosados o rojizos, además de ciertas vitaminas del grupo B y un medicamento como Urogesic Blue para los colores azules o verdes.

Ese repaso introduce una distinción básica. Un tono llamativo no remite automáticamente a un problema clínico, si esos colores persisten o aparecen junto con otros síntomas, corresponde buscar una evaluación profesional.

Una enfermedad genética rara vinculada con niveles altos de calcio en sangre puede volver azul o verde el aspecto de la orina. Además, determinadas bacterias que afectan el tracto urinario pueden producir un cambio similar.

La turbidez forma parte de ese grupo de señales que requieren contexto antes de ser interpretadas. Las infecciones urinarias y los cálculos renales pueden hacer que la orina se vea turbia, lechosa u opaca.

La deshidratación también figura entre las causas posibles. Sin embargo, que la turbidez por sí sola no necesariamente indica una infección urinaria si no aparece junto con otros síntomas.

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