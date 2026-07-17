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Colón dio a conocer los convocados para visitar a Ferro presencias y ausencias llamativas

Ezequiel Medrán, entrenador de Colón, confirmó la lista de jugadores que afrontarán el duelo ante el líder de la Zona A, de este viernes desde las 19.30 en Caballito.

Ovación

Por Ovación

17 de julio 2026 · 12:28hs
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Colón dio a conocer los convocados para visitar a Ferro presencias y ausencias llamativas

Prensa Colón

Colón ya tiene todo preparado para afrontar uno de los compromisos más importantes de la temporada. Luego de entrenarse en Buenos Aires, el cuerpo técnico encabezado por Ezequiel Medrán oficializó la nómina de futbolistas convocados para visitar este viernes, desde las 19.30, a Ferro, en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri, por la fecha 21 de la Zona A de la Primera Nacional.

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La lista dejó algunas confirmaciones esperadas y otras situaciones que siguen alimentando versiones en torno al mercado de pases del Sabalero.

Las caras nuevas y el regreso de Ignacio Antonio en Colón

Entre las principales novedades aparecen Gabriel Risso Patrón y Leandro Garate, dos de las incorporaciones que realizó Colón en este mercado de pases y que tendrán su primera concentración con la camiseta rojinegra.

En tanto, Ignacio Antonio volverá a estar a disposición luego de cumplir la fecha de suspensión por acumulación de cinco tarjetas amarillas. El mediocampista recuperará su lugar entre los titulares en reemplazo de Matías Muñoz, en la única variante que presentará Medrán respecto al equipo que viene de golear a Central Norte en el Brigadier López.

Por otra parte, los defensores Pier Barrios y Nicolás Thaller continúan recuperándose de sus respectivas lesiones y no viajaron con la delegación.

Castet quedó afuera y su salida gana fuerza en Colón

La otra ausencia que sobresale es la de Facundo Castet, quien otra vez quedó fuera de la convocatoria.

La llegada de Gabriel Risso Patrón modificó el panorama del lateral izquierdo, que perdió terreno en la consideración del cuerpo técnico y hoy aparece como uno de los futbolistas con chances de emigrar antes del cierre del mercado.

La dirigencia trabaja para encontrarle una salida al exterior o a un club de la Liga Profesional. Si esa operación se concreta, Colón podría acceder a un nuevo cupo para incorporar otro refuerzo de cara al tramo decisivo del campeonato.

Los convocados de Colón

Los futbolistas citados por Ezequiel Medrán para el partido ante Ferro son:

Arqueros: Matías Budiño y Tomás Paredes.

Defensores: Mauro Peinipil, Sebastián Olmedo, Federico Rasmussen, Gabriel Risso Patrón, Leandro Allende, Emanuel Beltrán y Lucas Picech.

Mediocampistas: Federico Lértora, Ignacio Antonio, Matías Muñoz, Conrado Ibarra, Agustín Toledo, Darío Sarmiento, Julián Marcioni, Franco García e Ignacio Lago.

Delanteros: Alan Bonansea y Leandro Garate.

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Con el plantel ya concentrado en Buenos Aires, Colón buscará este viernes dar el golpe frente al líder del campeonato. Una victoria en Caballito le permitiría quedar a solo dos puntos de Ferro y alimentar la ilusión de pelear por el primer puesto de la Zona A.

Colón Ferro Ezequiel Medrán
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