La FIFA anunció que el campeón del Mundial 2026 recibirá anillos personalizados

Argentina y España no solo jugarán por la Copa del Mundo. El ganador de la final también será el primero en la historia en recibir anillos de campeón, un reconocimiento inspirado en las grandes ligas del deporte estadounidense.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo definirá al nuevo campeón del mundo. También quedará marcada por una innovación sin precedentes impulsada por la FIFA, que decidió incorporar una de las tradiciones más emblemáticas del deporte norteamericano.

Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, los integrantes del seleccionado campeón recibirán anillos personalizados de campeón , además del tradicional trofeo y las medallas doradas que distinguen al ganador del certamen.

La histórica definición se disputará el próximo domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, donde solo uno de los dos finalistas podrá llevarse este nuevo reconocimiento.

Un símbolo que llega desde el deporte estadounidense

Los anillos de campeón son un clásico en competencias como la NBA, la NFL, la MLB y la NHL, donde representan el máximo logro colectivo para jugadores, entrenadores y dirigentes.

Ahora, la FIFA decidió trasladar esa tradición al torneo más importante del fútbol mundial, aprovechando que la edición 2026 se desarrolla en gran parte de Norteamérica.

Cada integrante del seleccionado campeón recibirá una pieza exclusiva, diseñada especialmente para inmortalizar la conquista del título.

Solo habrá 2.026 ejemplares

La FIFA confirmó que únicamente se fabricarán 2.026 anillos, un número elegido como homenaje a la edición del Mundial.

De ese total, 30 estarán destinados al plantel campeón, mientras que los 1.996 restantes serán comercializados como productos oficiales para los aficionados de todo el mundo.

Cada anillo estará numerado de manera individual, contará con un certificado de autenticidad y se convertirá en una pieza de colección para los fanáticos del fútbol.

Un diseño personalizado

El diseño combinará la identidad de la Copa del Mundo con la del seleccionado ganador.

En una de sus caras aparecerá el histórico trofeo del Mundial, mientras que la otra será personalizada con elementos representativos del campeón de la edición 2026.

Además, todos los anillos serán confeccionados a medida para cada integrante del plantel, transformándose en un recuerdo permanente de uno de los mayores logros que puede alcanzar un futbolista.

El primer recuerdo llegará apenas termine la final

La ceremonia también tendrá una particularidad.

Apenas finalice el encuentro, el capitán y el entrenador del equipo campeón recibirán unos anillos provisionales para celebrar el título sobre el campo de juego.

Posteriormente, la FIFA confeccionará las 30 piezas definitivas, adaptadas a cada destinatario, que serán entregadas tiempo después para que los campeones puedan conservar de por vida un nuevo símbolo de la gloria mundial.

De esta manera, el Mundial 2026 no solo coronará a un nuevo campeón del mundo, sino que también inaugurará una tradición que promete instalarse para las próximas ediciones de la máxima competencia del fútbol.